Romanya maçı öncesi yapay zekadan Dünya Kupası için olay tahmin!
A Millilerimiz kritik Romanya maçına yarın Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de çıkacak.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım bu turu geçmesi halinde Dünya Kupası'na katılım için final oynayacak. A Milli Takım'ın Romanya maçı öncesinde yapay zeka, Türkiye'nin play-off finali ve Dünya Kupası şansıyla ilgili tahminde bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan katılacak son ülkeler belli oluyor. A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edebilmek için ilk olarak Romanya ile karşı karşıya gelecek ve bu turu geçmesi halinde final oynayacak.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde yapay zeka, takımların finale kalma ve turnuvaya katılma şanslarıyla ilgili tahmin yaptı.
Football Meets Data'nın hazırladığı tabloya göre play-off oynayacak ülkeler arasında A Milli Takım, final ve turnuvaya katılımda en yüksek şansa sahip takım olarak belirlendi.
Tabloya göre Türkiye'nin play-off'ta final ihtimalinin yüzde 84, Dünya Kupası'na katılma şansının ise yüzde 49 olduğu ifade edildi.
A Milli Takım, play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde finalde Kosova ya da Slovakya ile karşı karşılaşacak. Play-off finali ise 31 Mart Salı günü oynanacak.
