Beşiktaş’tan transfer operasyonu: Olaitan’dan sonra Dennis için düğmeye basıldı

Trendyol Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa kupalarına katılım hedefi bulunan siyah-beyazlılar, kadrosunu yine önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Kartal'ın ara transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler takıma olumlu etki etmiş ve iyi bir ivme yakalanmıştı. Bu isimlerden biri de Göztepe'den kadroya dahil edilen Junior Olaitan oldu. Kartal, Olaitan sonrası İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalacak.