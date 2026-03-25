Beşiktaş’tan transfer operasyonu: Olaitan’dan sonra Dennis için düğmeye basıldı

Spor
Trendyol Süper Lig’de gelecek sezonun mutlak şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Göztepe’nin parlayan yıldızı Anthony Dennis’i radarına aldı. Devre arasında Junior Olaitan hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Nijeryalı genç yetenek için İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş’ın yeni hedefindeki dev transferin detayları...

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının uzağında kalan ancak Avrupa kupalarına katılım hedefinden taviz vermeyen Beşiktaş, transfer stratejisini genç ve dinamik isimler üzerine kuruyor. Ara transfer döneminde Göztepe’den kadroya dahil edilen Junior Olaitan’ın takıma kattığı olumlu ivme, siyah-beyazlı yönetimi bir kez daha İzmir temsilcisine yöneltti. Kartal, bu kez Göztepe orta sahasının kilit ismi Anthony Dennis için girişimlere başlama kararı aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş, Göztepe'den bir ismi daha gündemine aldı. Devre arasında Olaitan'ı renklerine bağlayan Kartal, sezon bittiği gibi girişimlere başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa kupalarına katılım hedefi bulunan siyah-beyazlılar, kadrosunu yine önemli isimlerle güçlendirmek istiyor. Kartal'ın ara transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler takıma olumlu etki etmiş ve iyi bir ivme yakalanmıştı. Bu isimlerden biri de Göztepe'den kadroya dahil edilen Junior Olaitan oldu. Kartal, Olaitan sonrası İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalacak.

YENİ HEDEF DENNIS Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Göztepe forması giyen Anthony Dennis'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

VILLARREAL VE MAINZ DE İSTİYOR Haberde Dennis'i isteyen tek takımın Beşiktaş olmadığı, İspanya'nın köklü kulüplerinden Villarreal ve Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz'in de devrede olduğu ifade edildi.

GÖZTEPE BONSERVİS İSTİYOR Haberin detayında ise Göztepe'nin bu transferden beklentisinin 10 milyon Euro dolaylarında olduğu da belirtildi. Siyah-beyazlıların, Nijeryalı futbolcuyu dinamik ve çok yönlü yapısı nedeniyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR Teknik ekibin de Anthony Dennis'i çok istediği vurgulanırken, İzmir ekibinin sezon sonunda Dennis'e talip olan tüm takımları dinleyeceği yazıldı.

24 MAÇTA OYNADI Anthony Dennis, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 24 karşılaşmada görev aldı.

PERFORMANSI 1,947 dakika süre alan Dennis, bu zaman zarfında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, asist katkısı üretemedi.

SÖZLEŞME DURUMU 21 yaşındaki genç oyuncunun, İzmir ekibiyle olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Nijeryalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
23 İsrail askeri vuruldu
Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

İsrail'in kuzeyinde yer alan hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini duyurdu.

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
