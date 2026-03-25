Beşiktaş’tan transfer operasyonu: Olaitan’dan sonra Dennis için düğmeye basıldı
Trendyol Süper Lig’de gelecek sezonun mutlak şampiyonluk kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Göztepe’nin parlayan yıldızı Anthony Dennis’i radarına aldı. Devre arasında Junior Olaitan hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda Nijeryalı genç yetenek için İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Beşiktaş’ın yeni hedefindeki dev transferin detayları...