Galatasaray'ın alacağı o isim için bomba detay ortaya çıktı bile...
Dries Mertens, zamanında Galatasaray'a Nathan De Cat konusunda harekete geçilmesini önermişti. 17 yaşındaki Belçikalı orta saha için temasların sürdüğü öğrenildi.
Anderlecht'in 17 yaşındaki genç yıldızı Nathan De Cat konusunda hareketlilik yaşanıyor. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Mertens, vatandaşını Sarı-Kırmızılı ekibe önermişti.
Sarı-Kırmızılılar'ın konuyla ilgili temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. 1.92 boyundaki futbolcunun mukavelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak.
Nathan De Cat, 19 Temmuz tarihinde 18 yaşına girecek. Anderlecht onun için çok yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. 1.92 boyundaki futbolcunun asıl yeri merkez orta saha... Ancak 10 numara ve ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Yani orta alanda tam bir joker...
Nathan De Cat'a ilgi gösteren takımlar şöyle sıralanıyor: Bayern Münih Tottenham Leipzig Borussia Dortmund Marsilya Aston Villa Newcastle United Bayer Leverkusen
Galatasaray, elini çabuk tutarsa Anderlecht'i ikna edebilir. Genç yeteneğin, ilerleyen yıllarda piyasa değerini ciddi anlamda katlayacağı düşünülüyor... Bu sezon Belçika Ligi'nde 29 karşılaşmaya çıkan Nathan, sahada 2.262 dakika kaldı. 2 gol ve 4 asist üretti.
