Nehri ele geçirdiler! Gören şoke oluyor

Su sümbüllerinin tarımsal sulamaya verdiği zarara değinen 46 yaşındaki Süleyman Çelik, “Buraya 2 ay önce geldiğimde su akıyordu ve su sümbülleri hiç yoktu. Şu an her yeri su sümbülü kaplamış. Bence bu su sümbülleri aşırı su çekiyorlardır. 2 ayda bu hale geldi. Şu anda suyu çok az görüyorum ama 2 ay önce çok su vardı. Güzel bir manzarası var ama suyu bitiriyor. Doğa için kötü bir şey. Su sümbüllerinin olmasından dolayı tarım arazilerine su yeterli gelmiyor. Çünkü su sümbülleri aşırı su çekiyor” dedi.