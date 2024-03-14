Nefes borusu kesilen terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu" düzenlendi.