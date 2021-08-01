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Yaşam
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Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

2021-08-01 13:18:54
Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Ege:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ege:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - İç Anadolu:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz:Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#6
Foto - Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu:Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu:Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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