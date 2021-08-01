Nefes alamayacağız! Meteoroloji saat verip uyardı sokağa çıkmayın

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu:Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.