2023-12-19 13:45:08 Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz
Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki etkisini ele aldı. Şener, İmamoğlu'nun siyasi manevraları ve parasal gücü kullanarak partideki gücünü artırdığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'e göre daha tehlikeli bir siyasi figür olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun İYİ Parti ile gizli anlaşmalar yaparak kendi siyasi hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: