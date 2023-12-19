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Medya
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Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

2023-12-19 13:45:08
Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki etkisini ele aldı. Şener, İmamoğlu'nun siyasi manevraları ve parasal gücü kullanarak partideki gücünü artırdığını ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'e göre daha tehlikeli bir siyasi figür olduğunu belirtti. İmamoğlu'nun İYİ Parti ile gizli anlaşmalar yaparak kendi siyasi hedeflerine ulaşmaya çalıştığını ifade eden Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

“Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu için FETÖ ilgili politika ve PKK/HDP ile ilişkisi için “tehlikeli” ama Ekrem İmamoğlu için “daha tehlikeli” diyordum. Araya CHP Kurultayı ve Özgür Özel girdi. Bundan sonra sıralamayı şöyle yaptım: Kılıçdaroğlu izlediği siyasetle “tehlikeli”, Özgür Özel aynı siyaseti ilkesizce yaptığı için “daha tehlikeli” ama “en tehlikelisi” Ekrem İmamoğlu”...

#2
Foto - Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

Çünkü Ekrem İmamoğlu tehlikeli ve ilkesiz siyaset yanında paranın gücünü bilen bir siyasetçi. İlkesiz ve paranın gücünü bilen tehlikeli siyasetiyle ne zaman patlayacağı belli olmayan bomba gibi, sadece kendisine değil etrafına da büyük zarar veriyor.

#3
Foto - Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

(…) Siyaseti halka hizmetten çok şahsi kariyer hedefine ulaşmanın aracı olarak gören, bu nedenle 5 yıllık İBB Başkanlığı’nı da cumhurbaşkanı adaylığı hayali ile geçiren, bundan sonra da tek amacı çok istediği o koltuğa oturmak olan İmamoğlu tipi siyasetçi için siyasette her yol mübahtır.”

#4
Foto - Nedim Şener vurdu, gol oldu! İmamoğlu’nun maskesini böyle indirdi! Eko, bu saatten sonra bir daha insan içine çıkamaz

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