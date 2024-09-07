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Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

2024-09-07 11:50:28
Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

Türkiye’nin en önemli asker oyuncuları gibiydi. Kimse birçok göreve onu atıyordu. İş bitirip hemen geliyordu ama futbolu bıraktı…

#1
Foto - Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

Beşiktaş'ın eski milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktığını açıklamıştı. Özyakup ayrılık kararının perde arkasını anlattı.

#2
Foto - Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

Fortuna Sittard ile yeni sözleşme uzatmama kararına değinen Oğuzhan Özyakup, "Fortuna Sittard ile sözleşmemi uzatma konusunda görüşmeler yaptım ama bilinçaltımda zaten devam etmek istemediğimi biliyordum. Kendimden en iyi şekilde yararlanmak için her gün elimden gelen her şeyi yapmak isteyip istemediğimi düşünmeye başladım. Bir yerde sözleşme imzalamamın kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olacağı sonucuna vardım" dedi.

#3
Foto - Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

Türkiye'ye geri dönme fırsatı yakaladığını vurgulayan Oğuzhan Özyakup, "Ancak bunu istemediğimi çok çabuk anladım" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

2015 yılından bu yana panik ataklar yaşadığını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Bu 2015 yılında başladı. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığını belirten Oğuzhan Özyakup, "Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

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