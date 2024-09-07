Nedeni ortaya çıktı! Beşiktaşlılar şoka girecek! Bir türlü ikna edilemedi, maalesef bu kararı aldı…

2015 yılından bu yana panik ataklar yaşadığını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Bu 2015 yılında başladı. Üzerinde çok çalıştım ama daha sonra nüksetti. Daha pek çok futbolcunun bundan muzdarip olduğunu biliyorum. Hepsine, özellikle de genç çocuklara bu konuda insanlarla konuşmalarını tavsiye ediyorum. Yalnız değilsiniz. Kız kardeşim de bana yardımcı oldu ve birkaç hafta içinde bir mental koçla çalıştım. Bana çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki hayatın kendisine uygun olmadığını belirten Oğuzhan Özyakup, "Eğer en üst seviyede performans göstermeye devam etmek istiyorsanız, bu konu hakkında konuşmalısınız. Eğer burada Ajax'ta oynuyorsanız, maçtan sonraki gün öğle yemeği için Amsterdam'a gidebilirsiniz. O zaman çok fazla insan sizi rahatsız etmez. Türkiye'de bu mümkün değil. Geçmişe baktığımda karakterimin bu hayata uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.