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Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

2023-02-13 20:29:18
Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ ve PKK'nın deprem bölgesinde 2. Orduyu görevlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, halkın bu terör örgütlerinin sinsi planına dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Yaycı, TSK'nın Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, İnsani Yardım Tugayları, İstihkâm Taburları ve diğer eğitimli birliklerinin deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.

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Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

Türkiye Kahramanmaraş merkezli şiddetli 2 depremle derinden sarsıldı.

#2
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

10 ilde 7 bine yakın binanın yıkımına neden olan deprem sonrası Türkiye Cumhuriyeti devleti topyekun felaket bölgesi için harekete geçti.

#3
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Tv100.com'da bugün kaleme aldığı yazısında deprem bölgesi için bir tehlikeye dikkat çekti.

#4
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, depremin ilk anından itibaren FETÖ ve PKK uzantılarının deprem bölgesi için 2. orduyu göreve çağırdığını söyledi.

#5
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

ETÖ ve PKK mensuplarının “2. Ordu deprem bölgesinde toplansın ve sahaya insin, arama kurtarma, yardım faaliyetleri ile uğraşsın” dediğini aktaran Yaycı, bu odakların neden 2. ordu diye adres gösterdiğini açıkladı.

#6
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

2. Ordu'nun karargahının Malatya'da olduğunu belirten Yaycı, "Birlikleri Suriye, Irak sınırlarımızın güvenliğini sağlayan ve sınır ötesinde PKK/YPG’ye karşı Irak’ta PENÇE KİLİT Operasyonları'nı yapan, Suriye’de ise harekât alanlarında bulunan ülkemizin güvenliği için çok önemli bir ordudur. " dedi. Yaycı, bu terör örgütlerinin depremi fırsat bilerek 2. Ordu'nun sınırlarını boşaltmasını ve Suriye ile Irak'tan çekilmesini, böylece deprem bahanesi ile alanların kendilerine bırakılmasını sinsice istediğini aktardı.

#7
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

FETÖ ve PKK'nın sinsi planını aktaran Yaycı, "TSK’nın hangi orduyu ve birliklerini deprem bölgesinde görevlendireceğine FETÖ ve PKK mı karar verecek? Halkımızın bu felaket sürecinde terör örgütlerinin fırsattan istifade ile ülkemize stratejik kayıplar yaşatma ve kendi hedeflerini elde etme amaçlı algı yönetimleri yapmasına karşı dikkatli ve uyanık olmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

TSK'nın her zaman olduğu gibi Türk halkının yanında olduğuna dikkat çeken Yaycı, "TSK bu muazzam afet esnasında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ederken, başta bu iş için yetiştirilmiş İnsani Yardım Tugayları ve İstihkâm Taburları olmak üzere elindeki bütün imkân ve kabiliyetleri, arama kurtarma, yardım ve tahliye konusundaki eğitimli ve nitelikli birliklerini, gemilerini ve hava araçlarını bölgeye göndermiştir." dedi.

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