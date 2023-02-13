Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti

TSK'nın her zaman olduğu gibi Türk halkının yanında olduğuna dikkat çeken Yaycı, "TSK bu muazzam afet esnasında ülkemizin güvenliğini sağlamaya devam ederken, başta bu iş için yetiştirilmiş İnsani Yardım Tugayları ve İstihkâm Taburları olmak üzere elindeki bütün imkân ve kabiliyetleri, arama kurtarma, yardım ve tahliye konusundaki eğitimli ve nitelikli birliklerini, gemilerini ve hava araçlarını bölgeye göndermiştir." dedi.