2023-02-13 20:29:18 Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar? Uzman isim tehlikeye dikkat çekti
Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ ve PKK'nın deprem bölgesinde 2. Orduyu görevlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, halkın bu terör örgütlerinin sinsi planına dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Yaycı, TSK'nın Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, İnsani Yardım Tugayları, İstihkâm Taburları ve diğer eğitimli birliklerinin deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.