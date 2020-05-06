Ne zaman emekli olacağım? Erken emeklilik var mı? Yaştan ne zaman emekli olurum?

Emekli olmak için prim gün sayısına, çalışma yılana ve yaş şartına bakılmakta. 8 Eylül 1999’da çıkartılan yasa ile emeklilik şartları değişti. Peki 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? sigorta girişi 1999 olanlar ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi olan kaç yaşında emekli olur? 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?SGK emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar.