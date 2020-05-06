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Ekonomi
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Ne zaman emekli olacağım? Erken emeklilik var mı? Yaştan ne zaman emekli olurum?

2020-05-06 18:56:30
Ne zaman emekli olacağım? Erken emeklilik var mı? Yaştan ne zaman emekli olurum?

Emekli olmak için prim gün sayısına, çalışma yılana ve yaş şartına bakılmakta. 8 Eylül 1999’da çıkartılan yasa ile emeklilik şartları değişti. Peki 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur? sigorta girişi 1999 olanlar ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi ne zaman emekli olur? 1999 sigorta girişi olan kaç yaşında emekli olur? 1999 yılından önce sigortalı olanlar ne zaman emekli olur?SGK emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? İşte detaylar.

#1
Foto - SSK’dan ne zaman emekli olurum? İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor.

SSK’dan ne zaman emekli olurum? İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor.

#2
Foto - Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Emeklilik için ikinci koşul “prim ödeme gün sayısının” tamamlanmasıdır. Emeklilik için üçüncü şart ise işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır.

Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Emeklilik için ikinci koşul “prim ödeme gün sayısının” tamamlanmasıdır. Emeklilik için üçüncü şart ise işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır.

#3
Foto - Yaştan ne zaman emekli olurum?

Yaştan ne zaman emekli olurum?

#4
Foto - 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır. 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kadın çalışanların emeklilik yaşları 58 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır. 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan erkek çalışanların emeklilik yaşları 60 olmaktadır. 25 yıllık sigorta süreleri ve en az 4500 prim gün sayıları olmalıdır.

#5
Foto - 08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler.

08.Eylül.1999 tarihinden önce işe başlamış olan sigortalıları kapsayan dönem için BAĞ-KUR ya da memuriyet döneminden sonraki 7 yılın 3,5 yılında prim ödemelerini SSK’lı olarak yapan kişiler.

#6
Foto - Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar. Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar. 08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler; Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.

Kadın çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 50 ile 58 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar. Erkek çalışanlar 15 yıl 3600 prim günü ile 55 ile 60 yaş aralığında kademeli olarak emekli olmaya hak kazanırlar. 08.Eylül. 1976 tarihinden önce SGK kapsamında işe giren kişiler; Kadın çalışanlar 3600 prim günü ile 50 yaşında emekli olurlar.

#7
Foto - Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar. Peki Bağkur’dan ne zaman emekli olurum? İşte Bağkur emeklilik şartları.

Erkek çalışanlar 3600 prim günü ile 55 yaşında emekli olurlar. Peki Bağkur’dan ne zaman emekli olurum? İşte Bağkur emeklilik şartları.

#8
Foto - Bağkur’dan ne zaman emekli olurum?

Bağkur’dan ne zaman emekli olurum?

#9
Foto - Cem Kılıç, Bağ -Kur şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşullarını şu şekilde sıraladı: 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta yani 5400 gün prim ve 5068 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

Cem Kılıç, Bağ -Kur şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşullarını şu şekilde sıraladı: 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta yani 5400 gün prim ve 5068 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

#10
Foto - 8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta/5400 gün prim ve kadın ise 60, erkek ise 62 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta/5400 gün prim ve kadın ise 60, erkek ise 62 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir.

#11
Foto - 1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036’ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, kadın ise 61, erkek ise 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor.

1 Mayıs 2008’den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036’ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, kadın ise 61, erkek ise 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor.

#12
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