Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: “5 bakan değişebilir”
Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'nin kampından sonra kabinede değişikliklerin yaşanabileceğini iddia etti. Burhan, "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir" dedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'nin kampından sonra kabinede değişikliklerin yaşanabileceğini iddia etti. Burhan, "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir" dedi.
Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında kabine değişikliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kabinede değişiklik beklediğini söyleyen Burhan, "AK Parti’de kamp bitti. Her kamptan sonra önemli değerlendirmeler olur. " dedi. Burhan şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekilleri görüşleri ifade eder, MKYK üyeleri ifade eder. Her kamptan sonra kabinede mutlaka değişiklikler olur.
Benim kaynaklarıma göre 3 ila 5 bakanın görev değişimi içerisinde olabileceği söyleniyor. NATO zirvesinden sonra da olabilir. Bugüne kadar bu konularla ilgili çok açıklama yapılmadı ama Ankara'da bu havanın olduğunu görüyorum."
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