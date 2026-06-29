  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları belli oldu! İşte herkesin merak ettiği liste Son saldırılar bardağı taşırdı! Ahmed Şara'dan tüm dünyaya savaş çağrısı! Altın fiyatlarında yeni hafta depremi! Çeyrek ve gram güne düşüşle başladı Tüm Türkiye’ye büyük müjde! Sağlıkta yeni dönem başlıyor, devrim niteliğinde yeni bir adım atılıyor Yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıtıyor! Ata tohumlarını memleket meselesi yaptı Evlerin tamamı ahşaptan Betona teslim olmayan tek köy Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri! Özgür Özel’in safı mı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı mı? Ve Mansur Yavaş’ın kararı belli oldu: Tüm Türkiye ters köşe Kulüp yöneticileri arasındaki kavga büyüyor: “Ağzını burnunu ben kırardım” Alkole bir kurban daha! Cezalar yetersiz mi kalıyor?
Siyaset
4
Yeniakit Publisher
Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: "5 bakan değişebilir"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: “5 bakan değişebilir”

Gazeteci Sinan Burhan, AK Parti'nin kampından sonra kabinede değişikliklerin yaşanabileceğini iddia etti. Burhan, "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir" dedi.

#1
Foto - Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: "5 bakan değişebilir"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100 canlı yayınında kabine değişikliğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından kabinede değişiklik beklediğini söyleyen Burhan, "AK Parti’de kamp bitti. Her kamptan sonra önemli değerlendirmeler olur. " dedi. Burhan şu ifadeleri kullandı:

#2
Foto - Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: "5 bakan değişebilir"

"Milletvekilleri görüşleri ifade eder, MKYK üyeleri ifade eder. Her kamptan sonra kabinede mutlaka değişiklikler olur.

#3
Foto - Her dediği çıkan Sinan Burhan’dan çok konuşulacak iddia: "5 bakan değişebilir"

Benim kaynaklarıma göre 3 ila 5 bakanın görev değişimi içerisinde olabileceği söyleniyor. NATO zirvesinden sonra da olabilir. Bugüne kadar bu konularla ilgili çok açıklama yapılmadı ama Ankara'da bu havanın olduğunu görüyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar
Gündem

Binlerce arıyı cayır cayır yaktılar

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan yangında 20 kovandaki binlerce arı telef oldu. Kovan sahibi, yangının kasıtlı çıkarıldığını öne sürerek,..
Van’da korkutan deprem
Gündem

Van’da korkutan deprem

Van’ın Tuşba ilçesinde saat 17.57’de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!
Gündem

Termometreler çıldırdı! Hava sıcaklığı ünlü kentimizde 45 dereceyi gördü!

Antalya'da hava sıcaklıkları artarak etkisini göstermeye devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı ..
Mermer ocağında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti!
Yerel

Mermer ocağında yangın: 1 işçi hayatını kaybetti!

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki şantiye barakasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi...
Erdoğan'dan şanlı orduya tebrik mesajı
Gündem

Erdoğan'dan şanlı orduya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 235 yıllık tarihe sahip Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı paylaştı. ..
Avrupa ülkesinde beklenmedik gelişme: Tasarrufa gittiler Türkiye'ye akın edecekler
Ekonomi

Avrupa ülkesinde beklenmedik gelişme: Tasarrufa gittiler Türkiye'ye akın edecekler

Seyahat harcamalarını azaltma kararı alan ve restoran, alışveriş ve eğlence bütçelerinde tasarrufa yönelen Almanlar, fiyat-performans olarak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23