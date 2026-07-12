Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bazı liderlere hediye ettiği, üzerlerinde isimlerinin işlendiği Magnum tabancalar Avrupa'da farklı uygulamaları da beraberinde getirdi. Ülkelerin silah mevzuatı ve güvenlik prosedürleri nedeniyle liderlerin hediyeleri nasıl muhafaza edeceği tartışma konusu olurken, bazı isimler tabancaları ülkelerine götürdü, bazıları ise resmi kurumlara teslim etti ya da geçici olarak emanet bıraktı. Hediyeyi ülkesine götüren isimlerden biri olan Macar siyasetçi Peter Magyar, daha önce sosyal medya hesabından tabancanın fotoğrafını paylaşmıştı.