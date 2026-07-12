Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi’nde liderlere hediye ettiği isim işlemeli Magnum tabancalar, Avrupa siyasetinde farklı tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Macar siyasetçi Peter Magyar, hediye edilen tabancayla birlikte Başbakan Viktor Orbán ile kovboy kılığında resmedildiği tablonun önünde poz vererek sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Magyar'ın "Hayatımın en garip hediyesi" diyerek yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.