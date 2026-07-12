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Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi’nde liderlere hediye ettiği isim işlemeli Magnum tabancalar, Avrupa siyasetinde farklı tartışmaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Macar siyasetçi Peter Magyar, hediye edilen tabancayla birlikte Başbakan Viktor Orbán ile kovboy kılığında resmedildiği tablonun önünde poz vererek sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Magyar'ın "Hayatımın en garip hediyesi" diyerek yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

#1
Foto - Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında bazı liderlere hediye ettiği, üzerlerinde isimlerinin işlendiği Magnum tabancalar Avrupa'da farklı uygulamaları da beraberinde getirdi. Ülkelerin silah mevzuatı ve güvenlik prosedürleri nedeniyle liderlerin hediyeleri nasıl muhafaza edeceği tartışma konusu olurken, bazı isimler tabancaları ülkelerine götürdü, bazıları ise resmi kurumlara teslim etti ya da geçici olarak emanet bıraktı. Hediyeyi ülkesine götüren isimlerden biri olan Macar siyasetçi Peter Magyar, daha önce sosyal medya hesabından tabancanın fotoğrafını paylaşmıştı.

#2
Foto - Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Magyar, ilk paylaşımında, "NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alışılmadık bir hediye. Üzerine adımın kazındığı, fişekleriyle birlikte bir Magnum tabanca..." ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Magyar, ilk paylaşımının ardından bu kez dikkat çeken yeni bir gönderi yayımladı. Fotoğrafta, kendisi ile Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın kovboy gibi birbirlerine silah doğrultur şekilde tasvir edildiği iki tablonun önünde poz verdi. Paylaşımına, "Hayatımın en garip hediyesini Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan aldım" notunu düşen Magyar, 2024 yılında yapılan tabloya da gönderme yaparak, "2024'te yapılan bu resim artık yeni bir anlam kazandı" ifadelerini kullandı. Magyar'ın Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayla tablo arasında bağlantı kurması dikkat çekti.

#4
Foto - Erdoğan’ın tabancası tabloya girdi! Macar Başbakan’dan bir olay paylaşım daha

Diğer liderlerin hediyeleri resmi prosedürlere tabi tutulurken, Peter Magyar'ın tabancayı ülkesine götürüp önce silahın fotoğrafını, ardından da Orbán'la silahlı şekilde tasvir edildikleri tablonun önünde verdiği pozu paylaşması dikkat çekti. Magyar'ın, "Hayatımın en garip hediyesi" sözleriyle yaptığı paylaşım, Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde verdiği hediyelerin Avrupa'da konuşulmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

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