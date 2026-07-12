Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır
Son günlerde gelişen Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilere dikkat çeken Yunan basını, Paris sayesinde Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Meteor füzesi ve SAMP/T hava savunma sistemlerini güvence altına aldığını belirtti. Haberde, Fransa'nın Yunanistan'a ihanet ettiğine vurgu yapılarak Meteor füzesi ve SAMP/T hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışının hazır hale geldiği aktarıldı.