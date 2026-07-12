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Dünya
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Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Son günlerde gelişen Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilere dikkat çeken Yunan basını, Paris sayesinde Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Meteor füzesi ve SAMP/T hava savunma sistemlerini güvence altına aldığını belirtti. Haberde, Fransa'nın Yunanistan'a ihanet ettiğine vurgu yapılarak Meteor füzesi ve SAMP/T hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışının hazır hale geldiği aktarıldı.

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Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Yunan medyası, Fransa'nın, Ankara'nın diğer Avrupa savunma sanayileriyle ilişkilerini güçlendirmesini engellemek ve Yunanistan ile ikili Stratejik Ortaklığa rağmen büyük mali gelirler elde etmek amacıyla, Meteor füzeleri ve SAMP/T sistemleri gibi silah sistemlerinin Türkiye'ye satışına yakın olduğunu bildirdi.

#2
Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Haberde Fransa'nın, savunma sanayisini kurtarmak için her yere silah satmak istediği ifade edilirken, bu yüzden, NATO zirvesinin ortasında, Fransızların sadece Türkiye ile SAMP/T hava savunma füzelerinin tedarikini görüşmekle kalmadıkları, aynı zamanda Türk ordusuna bunları sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları vurgulandı.

#3
Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Ayrıca, Meteor füzeleriyle donatılmış Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının Türk Hava Kuvvetlerine muhtemel teslimatıyla Fransa'nın Türkiye ilgisinin zirve yaptığı aktarılan haberde, bu gelişmelerin Ege ve Doğu Akdeniz'deki ilişkileri kökten değiştirebileceği dile getirildi. Fransa'nın, Yunanistan için tehlikeli kabul edilecek bir şekilde Ankara'ya karşı tutumunu yumuşattığı ve şimdi Türkiye'ye SAMP/T sistemi ve Meteor havadan havaya füzelerinin satışı konusunda görüşmelere açık olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

#4
Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam'ın bir ürünü olan SAMP/T sistemi üzerindeki işbirliğinin, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya'daki gerilimler nedeniyle 2018-2020 yılları arasında dondurulduğunun altı çizildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmelerin ardından Paris'in eski söylemlerini bir kenara bırakarak Türkiye ile dikkat çeken savunma hamleleri yaptığı aktarıldı.

#5
Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Fransız bir savunma yetkilisinin SAMP/T ve Meteor füzeleriyle ilgili görüşmelerin İngiltere ile işbirliği içinde olumlu yönde ilerlediğini aktardığı belirtilen haberde, Ankara'nın bu sistemleri Çelik Kubbe hava savunma ağına entegre etmeyi planladığı ifade edildi. Bu gelişmelerin Atina'da yoğun endişeye yol açtığı belirtilen haberde, zira Fransa'nın, Yunanistan ile ikili bir Stratejik Ortaklık Anlaşması'na bağlı olduğu ve Güney Kıbrıs ile de yakın savunma bağlarını sürdürdüğü ifade edildi.

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Foto - Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Haberde, Yunan hükümetinin görüşmeleri büyük bir endişeyle takip ettiği belirtilirken, Savunma Bakanlığı aracılığıyla, Ege'de Türkiye'nin daha fazla güçlenmesinin önüne geçilmek istendiği vurgulandı. Yunan medyası ayrıca, özellikle Yunanistan'ın Fransa ile sürdürdüğü savunma anlaşması göz önüne alındığında, Paris'in Atina'yı "arkadan bıçakladığını" vurguladı.

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