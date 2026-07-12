Fransa’nın Türkiye kararı çılgına çevirdi! SAMP/T hava savunma sistemi ve yağmur gibi yağacak Meteor füzeleri artık hazır

Fransız bir savunma yetkilisinin SAMP/T ve Meteor füzeleriyle ilgili görüşmelerin İngiltere ile işbirliği içinde olumlu yönde ilerlediğini aktardığı belirtilen haberde, Ankara'nın bu sistemleri Çelik Kubbe hava savunma ağına entegre etmeyi planladığı ifade edildi. Bu gelişmelerin Atina'da yoğun endişeye yol açtığı belirtilen haberde, zira Fransa'nın, Yunanistan ile ikili bir Stratejik Ortaklık Anlaşması'na bağlı olduğu ve Güney Kıbrıs ile de yakın savunma bağlarını sürdürdüğü ifade edildi.