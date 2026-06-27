Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsür Türkiye projesine yönelik gelen soruya cevap vererek süreci desteklediğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsür Türkiye projesine yönelik gelen soruya cevap vererek süreci desteklediğini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece destek verdiklerini ifade etti.
Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun çözümü konusunda siyasi partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek şunu söyledi:
“Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalıdır.”
Sürecin yürütülmesinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çözüm adımlarının “şehit ve gazilerin ruhunu incitmeden” atılmasının önemine dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu ayrıca, söz konusu sürecin Türkiye açısından tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.
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