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Bu manzara Avrupa'da değil Türkiye'de! Tuz Gölü'ndeki pembe görüntünün nedeni şaşırttı Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap Adalar Meclisi seçimini yaptı: Rüşvetçi başkanın vekili bakın kim oldu Samuray arı kahverengi kokarcaya karşı! 20 yaşında kendi işini kurdu: Maaşlı çalışma bana göre değil dedi Burun kıvrılan ayak kokusundan kaçanlar bin pişman: Bıçak gibi kestiğini biliyor musunuz? Doğal sonuç  Bu hafta durmadan gerçekleşen küresel depremler birbiriyle bağlantılı mı?
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Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

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Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Terörsür Türkiye projesine yönelik gelen soruya cevap vererek süreci desteklediğini açıkladı.

#1
Foto - Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan sürece destek verdiklerini ifade etti.

#2
Foto - Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun çözümü konusunda siyasi partilerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek şunu söyledi:

#3
Foto - Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

“Bütün siyasi partiler elini taşın altına koymalıdır.”

#4
Foto - Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

Sürecin yürütülmesinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çözüm adımlarının “şehit ve gazilerin ruhunu incitmeden” atılmasının önemine dikkat çekti.

#5
Foto - Ne düşündüğü merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu’ndan ‘Terörsüz Türkiye’ sorusuna cevap

Kılıçdaroğlu ayrıca, söz konusu sürecin Türkiye açısından tarihi bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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