Tam anlamıyla skandal: Türk toprağını gasp ettiler

Rum Hukuk Dairesi ayrıca İstinaf Mahkemesi’nin davacıların çeşitli iddialarının yanı sıra müteveffa mal sahiplerinin 1974 yılında Güney Kıbrıs’taki mallarından zorla çıkarıldıkları yönündeki savunmayı da reddettiğini vurguladı. Açıklamada, "Bu iddiayı kabul etmiyoruz. Dünyaca bilindiği gibi 1974’te yer değiştirmenin herkes için zorunlu olmadığı, her vatandaşın kendi tercihine bağlı olduğu bir düzenleme vardı" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bazı Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasında Rum yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kalmaya devam ettiği, bu kişilerin ikamet yerlerini terk etmeye zorlanmadığı ileri sürüldü.