Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı
Kuzey yarım küreyi etkisi altına alan aşırı soğuklar ve kar fırtınaları, doğalgaz fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir ralliye neden olarak 10 günde yüzde 100 değer kazancı getirdi. ABD’de 3,10 dolardan işlem gören gaz sözleşmeleri hızla 6,27 dolara tırmanarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Isınma amaçlı gaz talebinin zirve yapması ve stokların hızla azalması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini hat safhaya çıkardı.