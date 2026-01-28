Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı

Uzmanlar, kuzey yarım kürede soğuk kış şatlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, artan ısınma talebi sebebiyle gaz fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığını aktarıyor. Özellikle ABD’nin orta ve doğu bölgelerinde son yılların en sert kışı yaşanıyor. New York başta olmak üzere birçok eyalette gelecek 1-2 hafta için aşırı soğuk ve kar fırtınası uyarıları da arttı. Isınma amaçlı gaz talebinin zirve yaptığını ve stokların hızla azalmaya başladığını aktaran analistler; ABD’de elektrik üretiminin yüzde 40’ının doğalgaz ile gerçekleştiğini ve gaz hatlarındaki donma riskinin de piyasalarda değerlendirildiğini belirterek, fiyatlarda bu endişelerle yükseliş yaşandığını ifade ediyor.