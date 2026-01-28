  • İSTANBUL
Ekonomi
4
Yeniakit Publisher
Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı

Kuzey yarım küreyi etkisi altına alan aşırı soğuklar ve kar fırtınaları, doğalgaz fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir ralliye neden olarak 10 günde yüzde 100 değer kazancı getirdi. ABD’de 3,10 dolardan işlem gören gaz sözleşmeleri hızla 6,27 dolara tırmanarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Isınma amaçlı gaz talebinin zirve yapması ve stokların hızla azalması, küresel enerji piyasalarında arz endişelerini hat safhaya çıkardı.

#1
Foto - Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı

Küresel piyasalar tam anlamıyla bir emtia rallisine sahne olurken, doğalgaz fiyatlarında da dikkat çeken hareketler yaşanıyor. ABD’de NYMEX doğalgaz vadeli işlem sözleşmelerinde fiyatlar, önceki haftaya işaret eden 16 Ocak Cuma işlemlerini 3,10 dolardan tamamlamıştı. Geçen hafta hızla yükselişe geçen gaz fiyatları, 23 Ocak Cuma günü 5,33 dolardan kapanış yaptı. Böylece gaz fiyatlarında yaşanan haftalık yükseliş yüzde 72 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

#2
Foto - Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı

Yeni haftada da gaz fiyatlarında yükseliş sürüyor. Dünkü ilk işlemlerde gaz fiyatları en yüksek 6,27 dolar seviyesini test etti. Ardından fiyatlarda 6,05 dolara yakın denge arayışı devam etti. Böylece doğalgaz fiyatında prim, 10 günde yaklaşık yüzde 100’e ulaşmış oldu. Bu arada gaz fiyatları 1990 yılından bu yana en yüksek haftalık artışını gösterdi. Son yükselişle birlikte fiyatlar, 2022’den bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

#3
Foto - Ne altın ne de gümüş… Fiyatı sadece 10 günde tam yüzde 100 arttı

Uzmanlar, kuzey yarım kürede soğuk kış şatlarının etkisini göstermeye başladığını belirterek, artan ısınma talebi sebebiyle gaz fiyatlarında sert hareketlerin yaşandığını aktarıyor. Özellikle ABD’nin orta ve doğu bölgelerinde son yılların en sert kışı yaşanıyor. New York başta olmak üzere birçok eyalette gelecek 1-2 hafta için aşırı soğuk ve kar fırtınası uyarıları da arttı. Isınma amaçlı gaz talebinin zirve yaptığını ve stokların hızla azalmaya başladığını aktaran analistler; ABD’de elektrik üretiminin yüzde 40’ının doğalgaz ile gerçekleştiğini ve gaz hatlarındaki donma riskinin de piyasalarda değerlendirildiğini belirterek, fiyatlarda bu endişelerle yükseliş yaşandığını ifade ediyor.

