2023-11-27 13:33:44 Nazilerden ilham alan Siyonistler ve Hindular iş birliği içindeler: Müslümanları ortak düşman olarak görüyorlar... Meğer Nazileri klavuz edinmişler
NAZİLERİ ÖRNEK ALDILAR- Aşırı milliyetçi ve dışlayıcı ideolojiler olarak değerlendirilen siyonizm ve Hindu milliyetçiliği Hindutva’nın, Avrupa’da soykırım gerçekleştiren Nazilerden ilham aldığı belirtiliyor. İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Irfan Ahmad, Naziler, siyonizm ve Hindutva arasındaki benzerlikleri değerlendirdi.