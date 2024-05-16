Navlunda ikinci dalga geliyor! Fiyatlar yükseldi

Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmeler, küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin rolünü artırıyor. Kızıldeniz’de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları, Asos ve Boohoo gibi birçok uluslararası şirketin, Asya yerine Türkiye ve Fas'tan daha fazla ürün tedarik ederek “nearshoring” uygulamalarını hızlandırmasına neden oldu. Bu durum Türkiye limanlarını da ön plana çıkardı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün Türk limanlarında elleçlenen yük miktarına yönelik son verilerine göre, Ocak- Nisan 2024 döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı yüzde 15,8 yükselişle 4 milyon 482 bin 347 TEU'ya ulaştı. Türkiye limanlarındaki bu değişimde ihracat yüklemelerindeki artışın yanı sıra Tekirdağ Asyaport gibi bazı limanların Akdeniz’deki transit yük trafiğinde rolünü artırması etkili oldu.