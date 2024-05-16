Navlunda ikinci dalga geliyor! Fiyatlar yükseldi

Maersk: Kapasite düşebilir Dünya denizcilik devi Maersk’ün yetkilileri, geçen hafta saldırıların yoğunlaştığını ve risk bölgesinin daha da genişlediğini belirterek, şirketin Kızıldeniz’i bypass ederek gemilerini Afrika üzerinden göndermeye devam edeceğini açıkladı. Maersk yetkilileri, rotaların uzamasının yılın ikinci çeyreğinde gemi kapasitesinde yüzde 20'lik bir düşüşe ve ek maliyetlere neden olacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta, Asya ve Kuzey Avrupa arasında seyahat eden konteynerlere uygulanan ek ücreti üç katına çıkararak 250 dolardan 750 dolara yükseltilmişti. Diğer yandan Maersk, yaşanan gelişmelere paralel yılsonu karlılık beklentilerini de yukarı yönlü revize etti.