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NATO'nun ev sahibi Erdoğan'dan Şara sürprizi

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AA Giriş Tarihi:

NATO'nun ev sahibi Erdoğan'dan Şara sürprizi

Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

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Foto - NATO'nun ev sahibi Erdoğan'dan Şara sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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Foto - NATO'nun ev sahibi Erdoğan'dan Şara sürprizi

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti.

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Foto - NATO'nun ev sahibi Erdoğan'dan Şara sürprizi

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmesi öncesi basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Suriye'yi "teröre destek veren devletler listesinden" çıkaracağını söylemişti.

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