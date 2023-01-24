Nasıl iyi mi böyle laikçiler! Alkollü şahıs yapmadığını bırakmadı

Aracı zarar gören Hüseyin Oburoğlu, ''Gece saat 04.30 civarı. Bir tane alkollü sürücü mahallenin başından giriyor. 3 tane sokakta 13 tane araca vuruyor. Sabah uyandığımızda araçların durumu bu şekilde bu benim aracım. Daha sonra devam ediyor. Diğer araçlara vuruyor ve trafoya çarpıp patlatıyor. Şuanda sokakta elektrik yok bizim mağduriyetimiz ayrı bir sıkıntı. Bununla alakalı çözüm nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Baktığımızda buradaki araçlar ve diğer sokağın başındaki araçlar komple hasarlılar toplamda 13 araç var hasarlı olan'' dedi. Oktay Pekcan isimli vatandaş ise, ''Saat 04.51 sıralarında gece lastik sesine uyandım. Bam diye bir ses duyduk. Komşular falan herkes cama çıktı bakıyoruz. Benim aracıma vurmuş lastik izleri var. Yerde zaten kapı açılmıyor. Şuan aracım ağır hasarlı. Daha sonra diğer 3 sokağa devam ediyor ve çarpa çarpa gidiyor. 13 aracın olduğu söyleniyor. 4 tanesi pert olmuş benimki de ağır hasarlı ve işe de gidemedim pazarcıyım ben'' dedi.