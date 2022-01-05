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Teknoloji-Bilişim
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NASA'nın Mars planı ortaya çıktı! Dünya ile benzer olacak

2022-01-05 00:17:32
NASA'nın Mars planı ortaya çıktı! Dünya ile benzer olacak

NASA'dan emekliye ayrılan bilim insanı Mars'ın Dünya ile benzer bir ortama sahip olacağını söyledi.

#1
Foto - NASA'nın geçen hafta emekli olan baş bilim insanı James Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirme projesinin detaylarını açıkladı. İlk kez bu konuda kamuoyuna açık konuşan Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için Kızıl Gezegen’i dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. Green, koruyucu kalkanın Güneş'in Mars'ın atmosferini soymasını engelleyeceğini ve yüzeyinde insan dostu bir iklim oluşmasına izin vereceğini açıkladı. Bunun, toprakta bitki yetiştirme sürecinin başlamasını sağlayacağını aktaran bilim insanı, birkaç yıl içinde Mars'ın Dünya ile benzer bir ortama sahip olacağını duyurdu.

NASA'nın geçen hafta emekli olan baş bilim insanı James Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirme projesinin detaylarını açıkladı. İlk kez bu konuda kamuoyuna açık konuşan Green, Mars'ı yaşanabilir hale getirmek için Kızıl Gezegen’i dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. Green, koruyucu kalkanın Güneş'in Mars'ın atmosferini soymasını engelleyeceğini ve yüzeyinde insan dostu bir iklim oluşmasına izin vereceğini açıkladı. Bunun, toprakta bitki yetiştirme sürecinin başlamasını sağlayacağını aktaran bilim insanı, birkaç yıl içinde Mars'ın Dünya ile benzer bir ortama sahip olacağını duyurdu.

#2
Foto - NASA'da 40 yıl boyunca baş bilim insanı olarak çalışan Jim Green geçen hafta emekli oldu. Fakat veda hediyesi olarak, Mars’ın insanlar için nasıl yaşanabilir bir gezegene dönüştürülebileceğini anlattı.

NASA'da 40 yıl boyunca baş bilim insanı olarak çalışan Jim Green geçen hafta emekli oldu. Fakat veda hediyesi olarak, Mars’ın insanlar için nasıl yaşanabilir bir gezegene dönüştürülebileceğini anlattı.

#3
Foto - Green, Kızıl Gezegen’i Güneş’in yüksek enerjili güneş parçacıklarından korumak için onu dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. New York Times'a konuşan Green, koruyucu kalkanın Güneş’in Mars atmosferini soymasını engelleyeceğini ve gezegende insan dostu bir iklimin oluşmasını sağlayacağını söyledi:

Green, Kızıl Gezegen’i Güneş’in yüksek enerjili güneş parçacıklarından korumak için onu dev bir manyetik kalkanla kaplamayı önerdi. New York Times'a konuşan Green, koruyucu kalkanın Güneş’in Mars atmosferini soymasını engelleyeceğini ve gezegende insan dostu bir iklimin oluşmasını sağlayacağını söyledi:

#4
Foto - Toprakta bitki yetiştirilebilir “Mars’ın atmosferinin soyulma işlemi durduğunda, yüzeyde basınç artacak ve Mars kendini dünyalaştırmaya başlayacak. Daha yüksek sıcaklık ve basınç, toprakta bitki yetiştirme sürecine başlamamızı sağlayacak” dedi.

Toprakta bitki yetiştirilebilir “Mars’ın atmosferinin soyulma işlemi durduğunda, yüzeyde basınç artacak ve Mars kendini dünyalaştırmaya başlayacak. Daha yüksek sıcaklık ve basınç, toprakta bitki yetiştirme sürecine başlamamızı sağlayacak” dedi.

#5
Foto - Green, emekliliğinin onuruna NYT ile Mars planını tartıştı, ancak eski NASA yetkilisi, halka ilk kez açıkladığı proje üzerinde 2017’’den beri çalıştığını söyledi.

Green, emekliliğinin onuruna NYT ile Mars planını tartıştı, ancak eski NASA yetkilisi, halka ilk kez açıkladığı proje üzerinde 2017’’den beri çalıştığını söyledi.

#6
Foto - Bununla birlikte, Green’in önerdiği plan, Mars'ı korumalı bir 'manyetokuyruk' içine yerleştirecek ve bu da, Güneş parçacıklarının akışıyla ondan sıyrılan atmosferi yeniden inşa etmesine yardımcı olacak. Uzmanların bildirdiğine göre Kızıl Gezegen’de atmosferin yüzde 90'ı şimdiye kadar soyuldu.

Bununla birlikte, Green’in önerdiği plan, Mars'ı korumalı bir 'manyetokuyruk' içine yerleştirecek ve bu da, Güneş parçacıklarının akışıyla ondan sıyrılan atmosferi yeniden inşa etmesine yardımcı olacak. Uzmanların bildirdiğine göre Kızıl Gezegen’de atmosferin yüzde 90'ı şimdiye kadar soyuldu.

#7
Foto - Mars, Güneş’ten korunduğunda ise sıcaklık sonunda, kutuplar üzerindeki karbondioksit örtüsünün süblimleşmesine, atmosfere geri dönmesine ve sera etkisinin artmasına izin veren bir noktaya yükselecek. Bu aynı zamanda yüzeyin derinliklerinde gizlenmiş suyu serbest bırakarak antik okyanusun yedide birinin geri dönmesini sağlayacak.

Mars, Güneş’ten korunduğunda ise sıcaklık sonunda, kutuplar üzerindeki karbondioksit örtüsünün süblimleşmesine, atmosfere geri dönmesine ve sera etkisinin artmasına izin veren bir noktaya yükselecek. Bu aynı zamanda yüzeyin derinliklerinde gizlenmiş suyu serbest bırakarak antik okyanusun yedide birinin geri dönmesini sağlayacak.

#8
Foto - Aynı zamanda, proje kapsamında Mars ve Güneş arasındaki bir yörüngede, Mars L1 olarak bilinen bir noktada, bir çift eşit ve zıt yüklü mıknatıstan oluşan bir dipol alanı oluşturulacak.

Aynı zamanda, proje kapsamında Mars ve Güneş arasındaki bir yörüngede, Mars L1 olarak bilinen bir noktada, bir çift eşit ve zıt yüklü mıknatıstan oluşan bir dipol alanı oluşturulacak.

#9
Foto - Green, “Güneş’ten gelen yüksek enerjili parçacıklar olmasaydı. Mars'ın atmosferi zamanla kendini yeniden inşa etmeye başlayacaktı. Simülasyonlar, sadece birkaç yıl içinde Mars’ın Dünya ile karşılaştırılabilir bir ortama dönüşebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Green, “Güneş’ten gelen yüksek enerjili parçacıklar olmasaydı. Mars'ın atmosferi zamanla kendini yeniden inşa etmeye başlayacaktı. Simülasyonlar, sadece birkaç yıl içinde Mars’ın Dünya ile karşılaştırılabilir bir ortama dönüşebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

#10
Foto - Diğer taraftan Green, Mars’ta basıncın artmasının ekvatorun ısınmasına ve kutup başlığının çökmesine neden olacağını belirterek, durumun atmosferin ısınmasına, buzu eritmesine ve sıvı suyun geri dönmesine neden olacağını söyledi. Ardından, sadece birkaç yıl içinde Kızıl Gezegen’deki iklimin istikrara kavuşacağını bildirdi.

Diğer taraftan Green, Mars’ta basıncın artmasının ekvatorun ısınmasına ve kutup başlığının çökmesine neden olacağını belirterek, durumun atmosferin ısınmasına, buzu eritmesine ve sıvı suyun geri dönmesine neden olacağını söyledi. Ardından, sadece birkaç yıl içinde Kızıl Gezegen’deki iklimin istikrara kavuşacağını bildirdi.

#11
Foto - Green,

Green, "Bu, aslında iklimi yapay olarak değiştirdiğimiz bir terraformu değil. Doğanın yapmasına izin veriyoruz. Ve bunu bugün bildiğimiz fiziğe dayanarak yapıyoruz” dedi..

#12
Foto - Öte yandan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk, daha önce, Mars’ın atmosferini ısıtmak ve onu Dünya'nınkine yaklaştırmaya yardımcı olmak için gerekli olan yeterli miktarda karbondioksit salmak için Kızıl Gezegeni bombalamaktan bahsetmişti. Musk, teorik olarak büyük ölçüde değiştirilmiş bir atmosferin, insanların destek sistemleri veya tecrit habitatları kullanmadan Mars'ta yaşamasına ve kolonileşmesine izin vereceğini söyledi. Bu plan ilk olarak 2019'da ortaya çıktı, ancak Musk önümüzdeki beş ile 10 yıl içinde insanları Mars'ın yüzeyine taşımayı hedefliyor.

Öte yandan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk, daha önce, Mars’ın atmosferini ısıtmak ve onu Dünya'nınkine yaklaştırmaya yardımcı olmak için gerekli olan yeterli miktarda karbondioksit salmak için Kızıl Gezegeni bombalamaktan bahsetmişti. Musk, teorik olarak büyük ölçüde değiştirilmiş bir atmosferin, insanların destek sistemleri veya tecrit habitatları kullanmadan Mars'ta yaşamasına ve kolonileşmesine izin vereceğini söyledi. Bu plan ilk olarak 2019'da ortaya çıktı, ancak Musk önümüzdeki beş ile 10 yıl içinde insanları Mars'ın yüzeyine taşımayı hedefliyor.

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