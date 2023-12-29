2023-12-29 12:00:54 NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah
NASA, uzaydaki keşiflerine devam ediyor. OSIRIS-REx ismiyle derin uzayda araştırmalar yapan araç bu kez de OSIRIS-APEX ismiyle Apofis asteroitini izlemek üzere yola çıktı. ‘Kaos Tanrısı’ olarak da bilinen asteroid ve Dünya'ya 2029 yılında oldukça yakın bir geçiş yapması bekleniyor. Bu yakınlaşmanın sonucunda depremler, toprak kaymaları dahil pek çok etki beklenirken günlerin ise saatlerinin uzaması bekleniyor.