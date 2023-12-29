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NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

2023-12-29 12:00:54
NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

NASA, uzaydaki keşiflerine devam ediyor. OSIRIS-REx ismiyle derin uzayda araştırmalar yapan araç bu kez de OSIRIS-APEX ismiyle Apofis asteroitini izlemek üzere yola çıktı. ‘Kaos Tanrısı’ olarak da bilinen asteroid ve Dünya'ya 2029 yılında oldukça yakın bir geçiş yapması bekleniyor. Bu yakınlaşmanın sonucunda depremler, toprak kaymaları dahil pek çok etki beklenirken günlerin ise saatlerinin uzaması bekleniyor.

#1
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), derin uzaydan geri döndüğü açıklanan bir uzay aracını ‘Kaos Tanrısı’ adı verilen asteroiti incelemek için tekrar gönderdiğini duyurdu.

#2
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

OSIRIS-REx isimli uzay aracı, dünyaya dönmesinin ardından bu kez de OSIRIS-APEX ismiyle, ‘Kaos Tanrısı’nın (Apofis) Dünya yörüngesine yaklaşmaya başlamasının ardından incelemek üzere uzaya yollandı. Uzay aracı OSIRIS, Eylül ayında yedi yıl boyunca uzay kayası Bennu'dan numune topladıktan sonra Dünya'ya dönmüştü.

#3
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

NASA, ‘kaydedilen tarihlerin başlangıcından beri gerçekleşmemiş’ olan Apofis'in 2029 yılında Dünya'ya çok yakın bir şekilde geçeceğini açıkladı. Apofis, yani Mısır mitolojisinde ‘Kaos Tanrısı’ olarak isimlendirilen asteroit, 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya’ya yalnızca 32 bin kilometre uzaklıktan geçmesi bekleniyor. Bu, yeryüzünden çıplak gözle asteroitin görülebileceği kadar yakın bir mesafe.

#4
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Yaşanacak olayın 7500 yılda bir gerçekleştiğine dikkat çeken NASA, açıklamasında bu yaklaşmanın Dünya’nın yer çekimine etki edeceğini de söyledi. 24 saat olan bir gün süresinin 30.6 saate çıkabileceğini söylenirken toprak kaymaları ve depremlerin de tetiklenebileceği açıklandı.

#5
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Arizona Üniversitesi’nde görevli OSIRIS-APEX Baş Araştırmacısı Dani Mendoza DellaGiustina, “Güçlü gelgit kuvvetlerinin ve enkaz yığını malzemesinin birikiminin, gezegen oluşumunda rol oynayabilecek temel süreçler olduğunu biliyoruz. Erken güneş sistemindeki enkazdan tam teşekküllü gezegenlere nasıl geçtiğimize dair bilgi verebilirler” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Apofis'in 2029 yılında gerçekleşecek olan geçişi, kaydedilen tarihlerin başlangıcından bu yana görülmemiş bir olay olacak. Daha önce hiçbir zaman bu kadar yakın bir geçiş yaşanmadı. Apofis, Dünya'ya sadece 20.000 mil uzaklıkta geçecek ve hatta Doğu Yarımküre'de görülebilecek. Bu tür bir yakınlık, 7.500 yılda bir gerçekleşen bir olaydır ve nadir bir fırsat.

#7
Foto - NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Apofis'in yaklaşan geçişi, Dünya'nın yer çekimi tarafından etkilenecektir. Bu etki, asteroidin yüzeyinde değişikliklere neden olabilir. NASA'nın OSIRIS-APEX adlı uzay aracı, bu değişiklikleri inceleyerek asteroidin yüzeyinin nasıl değiştiğini gözlemleyecek. Ayrıca, Dünya'nın etkisiyle asteroidin gün uzunluğunun değişmesi, toprak kaymaları ve depremler gibi olaylara neden olabilir. Apofis'in Dünya'ya yaklaşmasına hala beş yıl var. Ancak bilim insanları, bu beş yıl boyunca asteroidi yakından takip edecek ve Apofis'in Güneş'e olan altı yakın geçişini izlemek için çalışmalar yapacak. Bu görevin, uzay keşifleri ve gezegen oluşumu süreci hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği belirtildi.

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