NASA tarih verip harekete geçti! Depremleri tetikleyecek, günleri 30 saate çıkaracak! Eyvah ki ne eyvah

Apofis'in yaklaşan geçişi, Dünya'nın yer çekimi tarafından etkilenecektir. Bu etki, asteroidin yüzeyinde değişikliklere neden olabilir. NASA'nın OSIRIS-APEX adlı uzay aracı, bu değişiklikleri inceleyerek asteroidin yüzeyinin nasıl değiştiğini gözlemleyecek. Ayrıca, Dünya'nın etkisiyle asteroidin gün uzunluğunun değişmesi, toprak kaymaları ve depremler gibi olaylara neden olabilir. Apofis'in Dünya'ya yaklaşmasına hala beş yıl var. Ancak bilim insanları, bu beş yıl boyunca asteroidi yakından takip edecek ve Apofis'in Güneş'e olan altı yakın geçişini izlemek için çalışmalar yapacak. Bu görevin, uzay keşifleri ve gezegen oluşumu süreci hakkında önemli bilgiler sağlayabileceği belirtildi.