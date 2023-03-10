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NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

2023-03-10 19:14:17
NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz için soluduğumuz havanın kalitesi oldukça önem taşıyor. Kapalı ortamlarda oluşan bakteri, küf ve tozlar etrafımızı sararak bizi zehirliyorlar. İç mekanlarda yeşillik kullanmak, yalnızca evinizin dekorasyonuna harika bir dokunuş eklemekle kalmaz, aynı zamanda ek faydaları da vardır. Bunlardan ikisi, tozu gidermek ve hava kalitesini iyileştirmektir. NASA’nın yaptığı bir araştırmaya göre sağlıklı bir hava için bazı bitkilerden yararlanabiliriz. NASA'nın bitkileri araştırmasının sebebi ise uzay istasyonları ve diğer binaları için, özellikle enerji sıkıntısı halinde, etkin ve ekonomik bir havalandırma hava temizleme yöntemi bulmak. İşte NASA’nın listesinde bulunan, havayı temizleyen bitkiler...

#1
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Bu bitkiler ortamdaki benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak gibi kimyasalları temizleyerek daha sağlıklı bir hava solumamıza yardımcı olurlar.Bu bitkiler inanılmaz hava temizleme özellikleriyle ünlüdür.

#2
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Cüce hurma palmiyesi Her mevsim nem isteyen cüce hurma palmiyesi, güneşli veya yarı gölgeli bir yerde yetiştirilebilir. Yüksek derecede formaldehit ve ksilen emme özelliğine sahiptir.

#3
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Aşk merdiveni Direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır; fakat hızlı büyüyebilmesi için aydınlık yerlere ihtiyaç duyar. Havadaki formaldehit ve ksileni absorbe eder.

#4
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Benjamin- Bu bitki bol ışığı sever, az ışıkta kaldığı zaman yeteri kadar beslenemez. Formaldehit ve ksileni absorbe etme özelliği ile bilinir. Ne kadar büyük bir saksıya koyarsanız, o kadar büyük bir ağaç olurlar. Yaz aylarında dışarda da yaşayabilen bu ağaçlar evinizin içindeyken evin havasını temizlemeye yardımcı olur. Karbondioksiti absorbe etme özelliği ile bilinir.

#5
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Paşa kılıcı bitkisi- Genelde dekoratif amaçlı kullanılan, hem gölge hem güneş uyumlu, susuzluğa dayanıklı bir bitkidir. Havadaki trikloretileni, formaldehiti, benzeni ve ksileni absorbe eder. Salon palmiyesi (sarmaşığı)- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Özellikle de yazın direkt öğle güneşine maruz kalmaması gerekir. Havadaki formaldehiti, ksileni ve amonyağı absorbe eder. Flamingo çiçeği (Antoryum)- Sabahtan öğleye kadar pencere tülünden filtrelenerek gelen güneş, bol nemlilik ve havadarlık en sevdiği ortamdır. Havadaki amonyağı temizlemek konusunda çok başarılıdır. Aynı zamanda, formaldehiti ve ksileni de absorbe eder.

#6
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Dreçana - Draçena kedi ya da köpek sahipleri tarafından tercih edilmemesi önerilir. Çünkü evcil hayvanınız bu bitkiyi yerse zehirlenebilir. Kapalı ortamlarda uzun süre kalındığında oluşan kirli havayı ve gazı temizler.

#7
Foto - NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Barış çiçeği - Parlak yaprakları, zarif beyaz çiçekleri olan ve dekoratif amaçlı sıklıkla tercih edilen bir bitkidir. Havada bulunan beş kimyasalı da (benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak) temizleme konusunda ciddi etkileri vardır. Kasımpatı- Eve renk katabilecek en güzel çiçeklerden biridir. Aynı zamanda, havada bulunan beş kimyasalı da (benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak) temizleme konusunda başarılıdır. Not: Bu bitkiler ortamdaki havayı temizlemelerine karşın, bir kısmı hayvanlar üzerinde olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Eğer bir evcil hayvanınız varsa, bahsi geçen bitkileri almadan önce hayvanlar üzerindeki etkileri bir bilene danışmalısınız.

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