NASA duyurdu! İşaret ederek tavsiye ediyor: Etkisini kimse bilmiyor! Önemli rol oynayan bitkiler belli oldu

Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçirdiğimiz için soluduğumuz havanın kalitesi oldukça önem taşıyor. Kapalı ortamlarda oluşan bakteri, küf ve tozlar etrafımızı sararak bizi zehirliyorlar. İç mekanlarda yeşillik kullanmak, yalnızca evinizin dekorasyonuna harika bir dokunuş eklemekle kalmaz, aynı zamanda ek faydaları da vardır. Bunlardan ikisi, tozu gidermek ve hava kalitesini iyileştirmektir. NASA’nın yaptığı bir araştırmaya göre sağlıklı bir hava için bazı bitkilerden yararlanabiliriz. NASA'nın bitkileri araştırmasının sebebi ise uzay istasyonları ve diğer binaları için, özellikle enerji sıkıntısı halinde, etkin ve ekonomik bir havalandırma hava temizleme yöntemi bulmak. İşte NASA’nın listesinde bulunan, havayı temizleyen bitkiler...