NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Mars coğrafyası oldukça engebeli, derin çukurlar ve zorlu koşullarıyla Perseverance’in sınırlarını zorluyor. İşte böyle anlarda görüntü almak ve bölgeyi keşfetmek için Ingenuity Mars helikopteri havalanıyor. Bu anlamda Ingenuity, Mars coğrafyasının şimdiye kadar keşfedilmemiş alanlarından da ilk görüntüleri elde etti. Perseverance, bu anlamda şimdiye kadar çok önemli kaya örnekleri topladı. Her biri farklı yapıda olan 13 kaya çekirdeğinden alınan örnekler ise dünyaya getirilecek. NASA, bu anlamda örnekleri alabilmek için Mars’a bir roket göndermeyi planlıyor. Bu görevin başarılı olması halinde NASA, en karmaşık insansız görevinde başarılı olmuş olacak.