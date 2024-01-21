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Teknoloji-Bilişim
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NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

2024-01-21 23:52:37
NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

İletişimi kesilen Mars helikopteri Ingenuity'den NASA yeniden sinyal almayı başardı. Helikopterin nasıl bulunacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

#1
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Kaybolan Mars helikopteri Ingenuity, için ilk sinyal geldi. Peki ama NASA Mars helikopterini nasıl bulacak?

#2
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

NASA, kaybolduğunu açıkladığı Ingenuity Mars helikopteri için müjdeli haberi verdi. Buna göre NASA dün iletişimin kesildiği helikopterden yeniden sinyal almayı başardı. Ancak uzay ajansı Mars helikopterini henüz bulamadı. Peki NASA şimdi ne yapacak?

#3
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

NASA için kritik bir görev olan Mars görevinde Perseverance aracı ile Ingenuity helikopteri önemli başarılara imza attı. Ancak Mars helikopteri dün, ikinci kez kayboldu. Daha önce de Perseverance ile iletişimi kaybeden mini helikopter, 72. uçuşunu gerçekleştiriyordu. NASA, Mars helikopteri ile iletişimi Perseverance aracılığıyla kuruyor. Bu nedenle araç ile helikopterin iletişiminin sürekli sağlanması gerekiyor. Ancak Mars’ın sert hava koşulları her zaman sağlıklı bir iletişime izin vermiyor.

#4
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Buna karşın NASA, Mars helikopterinin 72 başarılı uçuş yapmasını da beklemiyordu. Beklentileri çoktan aşan Ingenuity, şimdi ise Mars’ta kaybolmaya başladı. NASA yeniden sinyal aldığı konuma Perseverance aracını gönderdi. Henüz fiziksel temas sağlanmasa da, Mars helikopteri bulunacağa benziyor. Şubat 2021’de başlayan Mars görevinde neredeyse üç yıl geride kaldı. Perseverance aracının içinde bu yolculuğa başlayan mini helikopter ise ilk günden itibaren rekorlarla anıldı. Uzayda kullanılan ilk hava aracı olan Ingenuity, Perseverance’in ulaşamadığı alanları gözlemlemek adına önemli bir işleve sahip. Ingenuity, 2021’deki ilk uçuşundan bu yana, Mars’ta rotorlu hava uçuşunun mümkün olduğunu kanıtladı. Ayrıca başka bir gezegende motorlu ve kontrollü bir uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olarak rekoru elinde tutuyor.

#5
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Mars coğrafyası oldukça engebeli, derin çukurlar ve zorlu koşullarıyla Perseverance’in sınırlarını zorluyor. İşte böyle anlarda görüntü almak ve bölgeyi keşfetmek için Ingenuity Mars helikopteri havalanıyor. Bu anlamda Ingenuity, Mars coğrafyasının şimdiye kadar keşfedilmemiş alanlarından da ilk görüntüleri elde etti. Perseverance, bu anlamda şimdiye kadar çok önemli kaya örnekleri topladı. Her biri farklı yapıda olan 13 kaya çekirdeğinden alınan örnekler ise dünyaya getirilecek. NASA, bu anlamda örnekleri alabilmek için Mars’a bir roket göndermeyi planlıyor. Bu görevin başarılı olması halinde NASA, en karmaşık insansız görevinde başarılı olmuş olacak.

#6
Foto - NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Perseverance’ın topladığı bu örnekler, yaklaşık 3,5 milyar yıl önce Mars’ın Jezero Krateri’nde yaşam olup olmadığını ortaya çıkarma potansiyeline sahip. Buna göre kraterde kuruyan bir nehir yatağı olduğu tahmin ediliyor. Buradan alınan örnekler ise Mars’ta daha önce yaşam olup olmadığının kanıtı olacak nitelikte. Ingenuity, NASA yeniden sinyal almayı başardı. Helikopterin nasıl bulunacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

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