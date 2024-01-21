NASA büyük bir merakla beklediği sinyali aldı!

Buna karşın NASA, Mars helikopterinin 72 başarılı uçuş yapmasını da beklemiyordu. Beklentileri çoktan aşan Ingenuity, şimdi ise Mars’ta kaybolmaya başladı. NASA yeniden sinyal aldığı konuma Perseverance aracını gönderdi. Henüz fiziksel temas sağlanmasa da, Mars helikopteri bulunacağa benziyor. Şubat 2021’de başlayan Mars görevinde neredeyse üç yıl geride kaldı. Perseverance aracının içinde bu yolculuğa başlayan mini helikopter ise ilk günden itibaren rekorlarla anıldı. Uzayda kullanılan ilk hava aracı olan Ingenuity, Perseverance’in ulaşamadığı alanları gözlemlemek adına önemli bir işleve sahip. Ingenuity, 2021’deki ilk uçuşundan bu yana, Mars’ta rotorlu hava uçuşunun mümkün olduğunu kanıtladı. Ayrıca başka bir gezegende motorlu ve kontrollü bir uçuş gerçekleştiren ilk hava aracı olarak rekoru elinde tutuyor.