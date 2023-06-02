NASA açıkladı! O gezegenin uydusunda hayat olabilir

"ENCELADUS'TAKİ BÜYÜK SU BUHARI SÜTUNLARINI GÖRMEK BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Enceladus'un yüzey sıcaklığı sıfırın altında 200 santigrat derece yani dondurucu soğuklukta ancak uydunun çekirdeğinin, bu suyu ısıtacak kadar sıcak olduğunu düşünüyoruz. Buhar sütunlarının uzaya fışkırmasına sebep olan da budur. Dünya'daki okyanusların derinliklerinde benzer koşullarda yaşamın var olabileceğini biliyoruz. İşte bu yüzden Enceladus'taki büyük su buharı sütunlarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bunlar orada neler olup bittiğini, orada yaşam olasılığının ne kadar olduğunu anlamamıza yardım edecek ancak oradaki yaşam dünyadaki gibi değil derin deniz bakterileri şeklinde olacaktır." Araştırmanın sonuçları, Nature Astronomy'de yayımlanacak.