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Teknoloji-Bilişim
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NASA açıkladı! Dünyayı heyecanlandıran gelişme… İlk kez olacak

2021-09-13 14:16:21
NASA açıkladı! Dünyayı heyecanlandıran gelişme… İlk kez olacak

Önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi hedeflenen projeler dünyayı heyecanlandırıyor. NASA son olarak James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması için tarih verdi ve 18 Aralık'ı işaret etti. James Webb teleskobu, 18 Aralık Cumartesi günü Avrupa Uzay Üssü’nden uzaya gönderilecek.

#1
Foto - NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık’ta fırlatmaya hazırlanıyor. Testleri başarıyla tamamlanan ve Webb olarak anılan proje kapsamında James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısındaki Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek. James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek. Daha önce 2019'da fırlatılması planlanan teleskop, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

NASA, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık’ta fırlatmaya hazırlanıyor. Testleri başarıyla tamamlanan ve Webb olarak anılan proje kapsamında James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısındaki Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek. James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek. Daha önce 2019'da fırlatılması planlanan teleskop, evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak.

#2
Foto - Elbette NASA'nın gelecekteki projeleri bununla sınırlı değil. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın duyurduğu diğer heyecan verici projeleri bir araya getirdik. Özellikle aralarında biri var ki, tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Tarih: Sonbahar 2021 Görev: CAPSTONE 2021 Ekim- NASA'nın Ay'daki insan keşfini

Elbette NASA'nın gelecekteki projeleri bununla sınırlı değil. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın duyurduğu diğer heyecan verici projeleri bir araya getirdik. Özellikle aralarında biri var ki, tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Tarih: Sonbahar 2021 Görev: CAPSTONE 2021 Ekim- NASA'nın Ay'daki insan keşfini "yeniden başlatma" planı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracıyla çok yakında başlıyor. CAPSTONE'un Ekim ayında Yeni Zelanda'dan bir Roket Laboratuvarı Elektron roketi ve onun Lunar Photon üst aşaması/uzay aracıyla fırlatılması planlanıyor. Sadece 25 kilogram ağırlığındaki mikrodalga fırın boyutunda bir CubeSat, Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi'nin (CAPSTONE) bir parçası olarak benzersiz, eliptik bir ay yörüngesini test eden ilk uzay aracı olarak hizmet etmeye hazırlanıyor. NASA'nın Artemis programının bir parçası olan Ay yörüngesindeki Gateway'in öncüsü olan CAPSTONE, yenilikçi navigasyon teknolojilerini onaylayarak ve bu hale şeklindeki yörüngenin dinamiklerini doğrulayarak gelecekteki uzay araçları için risklerin azaltılmasına yardımcı olacak. Hedef noktasına üç aylık bir yolculuktan sonra, CAPSTONE yörüngenin özelliklerini anlamak için bu bölgeyi Ay'ın etrafında en az altı ay yörüngeye oturtacak. NASA'nın modellerinin öngördüğü gibi yörüngesini korumak için güç ve tahrik gereksinimlerini doğrulayacak ve lojistik belirsizlikleri azaltacak.

#3
Foto - Tarih: 16 Ekim 2021'den sonra Görev: Lucy Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Lucy, Jüpiter'le bağlantılı Truva asteroitlerini inceleyen ilk uzay görevi olacak. Lucy, Güneş Sistemi'nin tarihini deşifre etmek için hayati ipuçları taşıyan sekiz farklı asteroide 12 yıllık bir yolculuğu tamamlayacak.

Tarih: 16 Ekim 2021'den sonra Görev: Lucy Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Lucy, Jüpiter'le bağlantılı Truva asteroitlerini inceleyen ilk uzay görevi olacak. Lucy, Güneş Sistemi'nin tarihini deşifre etmek için hayati ipuçları taşıyan sekiz farklı asteroide 12 yıllık bir yolculuğu tamamlayacak.

#4
Foto - Tarih: 31 Ekim 2021 Görev: SpaceX Crew-3 Uluslararası Uzay İstasyonu NASA'nın SpaceX Crew-3 görevi, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna bir Falcon 9 roketi üzerinde bir Crew Dragon uzay aracında dört astronot fırlatacak. Göreve NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer atandı.

Tarih: 31 Ekim 2021 Görev: SpaceX Crew-3 Uluslararası Uzay İstasyonu NASA'nın SpaceX Crew-3 görevi, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna bir Falcon 9 roketi üzerinde bir Crew Dragon uzay aracında dört astronot fırlatacak. Göreve NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Matthias Maurer atandı.

#5
Foto - Tarih: Kasım 2021 Görev: Artemis I Artemis I, NASA'nın derin uzay keşif sistemlerinin ilk entegre testi olacak. Artemis I, giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olarak öne çıkıyor. İnsan derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve insan varlığını Ay'a ve ötesine genişletme konusundaki kararlılığımızı gösterecek. Artemis I, mürettebatsız bir uçuş testi olacak. Bu uçuş sırasında uzay aracı, yaklaşık üç haftalık görev boyunca Dünya'dan 280 bin uzağa, Ay'ın da binlerce mil ötesinde seyahat edecek. Orion, uzay istasyonuna yanaşmadan astronotların yaptığı herhangi bir gemiden daha uzun süre uzayda kalacak ve eve her zamankinden daha hızlı ve sıcak dönecek.

Tarih: Kasım 2021 Görev: Artemis I Artemis I, NASA'nın derin uzay keşif sistemlerinin ilk entegre testi olacak. Artemis I, giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olarak öne çıkıyor. İnsan derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve insan varlığını Ay'a ve ötesine genişletme konusundaki kararlılığımızı gösterecek. Artemis I, mürettebatsız bir uçuş testi olacak. Bu uçuş sırasında uzay aracı, yaklaşık üç haftalık görev boyunca Dünya'dan 280 bin uzağa, Ay'ın da binlerce mil ötesinde seyahat edecek. Orion, uzay istasyonuna yanaşmadan astronotların yaptığı herhangi bir gemiden daha uzun süre uzayda kalacak ve eve her zamankinden daha hızlı ve sıcak dönecek.

#6
Foto - Tarih: 24 Kasım 2021 Görev: Çift Asteroid Yönlendirme Testi NASA'nın gezegen savunması için ilk uçuş gösterisi olan Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), bir asteroit çarpma tehdidi durumunda Dünya'yı korumak için bir yöntemi test etmeyi ve doğrulamayı amaçlıyor. Görev, asteroidin yörüngesini kinetik etki yoluyla kaydırmayı hedefliyor.

Tarih: 24 Kasım 2021 Görev: Çift Asteroid Yönlendirme Testi NASA'nın gezegen savunması için ilk uçuş gösterisi olan Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), bir asteroit çarpma tehdidi durumunda Dünya'yı korumak için bir yöntemi test etmeyi ve doğrulamayı amaçlıyor. Görev, asteroidin yörüngesini kinetik etki yoluyla kaydırmayı hedefliyor.

#7
Foto - Hedeflenen Tarih: 8 Ocak 2022 Görev: GOES-T Sabit Operasyonel Çevresel Uydu-T (GOES-T), Dünya'nın hava durumu, okyanuslar ve çevresinin gelişmiş görüntülerini ve atmosferik ölçümlerini, toplam ligin gerçek zamanlı haritasını sağlayacak.

Hedeflenen Tarih: 8 Ocak 2022 Görev: GOES-T Sabit Operasyonel Çevresel Uydu-T (GOES-T), Dünya'nın hava durumu, okyanuslar ve çevresinin gelişmiş görüntülerini ve atmosferik ölçümlerini, toplam ligin gerçek zamanlı haritasını sağlayacak.

#8
Foto - Hedeflenen Tarih: 15 Nisan 2022 Misyon: NASA'nın SpaceX Crew-4 Uluslararası Uzay İstasyonuna Misyonu Mikro yerçekimi laboratuvarında altı aylık bir bilim görevi için NASA'nın SpaceX Crew-4 misyonu uzay istasyonuna fırlatılacak. Görev ekipleri misyon için 15 Nisan 2022'den önce bir tarih düşünmüyor.

Hedeflenen Tarih: 15 Nisan 2022 Misyon: NASA'nın SpaceX Crew-4 Uluslararası Uzay İstasyonuna Misyonu Mikro yerçekimi laboratuvarında altı aylık bir bilim görevi için NASA'nın SpaceX Crew-4 misyonu uzay istasyonuna fırlatılacak. Görev ekipleri misyon için 15 Nisan 2022'den önce bir tarih düşünmüyor.

#9
Foto - Tarih: 2028-2030 Görev: DAVINCI+ ve VERITAS Adını vizyoner Rönesans sanatçısı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'den alan DAVINCI+ misyonu, 21. yüzyıl teknolojilerini dünyaya getirecek. NASA, yörünge aracını 2028 ile 2030 arasında fırlatmayı beklediğini söyledi. 500 milyon dolarlık bütçe ayrılan misyonla ilgili NASA yetkilisi Bill Nelson,

Tarih: 2028-2030 Görev: DAVINCI+ ve VERITAS Adını vizyoner Rönesans sanatçısı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'den alan DAVINCI+ misyonu, 21. yüzyıl teknolojilerini dünyaya getirecek. NASA, yörünge aracını 2028 ile 2030 arasında fırlatmayı beklediğini söyledi. 500 milyon dolarlık bütçe ayrılan misyonla ilgili NASA yetkilisi Bill Nelson, "Bu iki kardeş misyonun amacı Venüs'ün yüzeyinde kurşunun nasıl olup da eridiğini, gezegenin nasıl adeta cehenneme benzediğini anlayabilmek" dedi. Venüs'e iki uzay aracı gönderme projesi, NASA tarafından, planların potansiyel bilimsel getirisi ve yapılabilirliği açısından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeden sonra kesinleşti. Venüs'e gidecek iki araçtan birinin adı DAVINCI+. İngilizce, "Venüs Derin Atmosfer Asal Gazları, Kimyasal ve Görsel İnceleme" misyonunun baş harflerinden oluşan Davinci+ uzay aracı, Venüs'ün atmosferinin ölçümlerini yaparak nasıl geliştiğine dair daha ayrıntılı bilgi sağlayacak. Aynı zamanda, gezegende bir zamanlar bir okyanus bulunup bulunmadığını da belirlemeye çalışacak. Venüs'e gönderilecek ikinci uzay aracının adı ise VERITAS. Bu da İngilizce "Venüs Salımlılık, Radyo Bilimi, InSAR (radarla haritalandırma tekniği), Topografi ve Spektroskopi" adının kısaltması olarak kullanılıyor. Bu ikinci araç bir tür radar yardımıyla gezegenin yüzeyindeki yükseltileri tespit edip hala aktif yanardağlar ve depremler olup olmadığını belirlemeye çalışacak.

#10
Foto - Tarih: Ekim 2024 Görev: Europa Clipper NASA'nın Europa Clipper'ı, Jüpiter'in uydusu Europa'nın ayrıntılı keşfini yapacak ve buzlu uydunun yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştıracak. Europa, koruyucu bir buz tabakasının altında geniş bir okyanus gizliyor. Europa Clipper görevi, bunu araştırmak için güçlü bir yörünge aracı gönderecek. Görev sistemi yöneticisi L. Alberto (Al) Cangahuala, planlanan göreve büyük adımlar atıldığını ve pek çok zorlukla karşılaştıklarını itiraf ediyor. Tarih: Haziran 2027 Görev: Dragonfly Dragonfly, Satürn'ün en büyük ayı olan Titan'ın yüzeyine robotik bir rotorcraft gönderecek olan bir uzay aracı ve NASA görevi. Titan, birçok yönde, Güneş Sistemimizde gezintiye çıkabileceğiniz en keyifli yerlerden biri olarak anılıyor. Her şeyden önce, eksi 94 derecedeki sıcaklığı, benzin benzeri hidrokarbon gölleriyle, benekli sert buzdan bir yüzey olsa bile, katı bir yüzeye sahip. Elizabeth Turtle, Inverse'e yaptığı açıklamada

Tarih: Ekim 2024 Görev: Europa Clipper NASA'nın Europa Clipper'ı, Jüpiter'in uydusu Europa'nın ayrıntılı keşfini yapacak ve buzlu uydunun yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştıracak. Europa, koruyucu bir buz tabakasının altında geniş bir okyanus gizliyor. Europa Clipper görevi, bunu araştırmak için güçlü bir yörünge aracı gönderecek. Görev sistemi yöneticisi L. Alberto (Al) Cangahuala, planlanan göreve büyük adımlar atıldığını ve pek çok zorlukla karşılaştıklarını itiraf ediyor. Tarih: Haziran 2027 Görev: Dragonfly Dragonfly, Satürn'ün en büyük ayı olan Titan'ın yüzeyine robotik bir rotorcraft gönderecek olan bir uzay aracı ve NASA görevi. Titan, birçok yönde, Güneş Sistemimizde gezintiye çıkabileceğiniz en keyifli yerlerden biri olarak anılıyor. Her şeyden önce, eksi 94 derecedeki sıcaklığı, benzin benzeri hidrokarbon gölleriyle, benekli sert buzdan bir yüzey olsa bile, katı bir yüzeye sahip. Elizabeth Turtle, Inverse'e yaptığı açıklamada "Ama boşlukta değilsin” diyor ve ekliyor: "Bizimkinden biraz daha yoğun bir atmosferdesiniz ve radyasyon ortamında değilsiniz."

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