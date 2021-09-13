NASA açıkladı! Dünyayı heyecanlandıran gelişme… İlk kez olacak

Tarih: 2028-2030 Görev: DAVINCI+ ve VERITAS Adını vizyoner Rönesans sanatçısı ve bilim adamı Leonardo da Vinci'den alan DAVINCI+ misyonu, 21. yüzyıl teknolojilerini dünyaya getirecek. NASA, yörünge aracını 2028 ile 2030 arasında fırlatmayı beklediğini söyledi. 500 milyon dolarlık bütçe ayrılan misyonla ilgili NASA yetkilisi Bill Nelson, "Bu iki kardeş misyonun amacı Venüs'ün yüzeyinde kurşunun nasıl olup da eridiğini, gezegenin nasıl adeta cehenneme benzediğini anlayabilmek" dedi. Venüs'e iki uzay aracı gönderme projesi, NASA tarafından, planların potansiyel bilimsel getirisi ve yapılabilirliği açısından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeden sonra kesinleşti. Venüs'e gidecek iki araçtan birinin adı DAVINCI+. İngilizce, "Venüs Derin Atmosfer Asal Gazları, Kimyasal ve Görsel İnceleme" misyonunun baş harflerinden oluşan Davinci+ uzay aracı, Venüs'ün atmosferinin ölçümlerini yaparak nasıl geliştiğine dair daha ayrıntılı bilgi sağlayacak. Aynı zamanda, gezegende bir zamanlar bir okyanus bulunup bulunmadığını da belirlemeye çalışacak. Venüs'e gönderilecek ikinci uzay aracının adı ise VERITAS. Bu da İngilizce "Venüs Salımlılık, Radyo Bilimi, InSAR (radarla haritalandırma tekniği), Topografi ve Spektroskopi" adının kısaltması olarak kullanılıyor. Bu ikinci araç bir tür radar yardımıyla gezegenin yüzeyindeki yükseltileri tespit edip hala aktif yanardağlar ve depremler olup olmadığını belirlemeye çalışacak.