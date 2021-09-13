NASA açıkladı! Dünyayı heyecanlandıran gelişme… İlk kez olacak

Elbette NASA'nın gelecekteki projeleri bununla sınırlı değil. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın duyurduğu diğer heyecan verici projeleri bir araya getirdik. Özellikle aralarında biri var ki, tüm dünyada heyecanla bekleniyor. Tarih: Sonbahar 2021 Görev: CAPSTONE 2021 Ekim- NASA'nın Ay'daki insan keşfini "yeniden başlatma" planı, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracıyla çok yakında başlıyor. CAPSTONE'un Ekim ayında Yeni Zelanda'dan bir Roket Laboratuvarı Elektron roketi ve onun Lunar Photon üst aşaması/uzay aracıyla fırlatılması planlanıyor. Sadece 25 kilogram ağırlığındaki mikrodalga fırın boyutunda bir CubeSat, Cislunar Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi Operasyonları ve Navigasyon Deneyi'nin (CAPSTONE) bir parçası olarak benzersiz, eliptik bir ay yörüngesini test eden ilk uzay aracı olarak hizmet etmeye hazırlanıyor. NASA'nın Artemis programının bir parçası olan Ay yörüngesindeki Gateway'in öncüsü olan CAPSTONE, yenilikçi navigasyon teknolojilerini onaylayarak ve bu hale şeklindeki yörüngenin dinamiklerini doğrulayarak gelecekteki uzay araçları için risklerin azaltılmasına yardımcı olacak. Hedef noktasına üç aylık bir yolculuktan sonra, CAPSTONE yörüngenin özelliklerini anlamak için bu bölgeyi Ay'ın etrafında en az altı ay yörüngeye oturtacak. NASA'nın modellerinin öngördüğü gibi yörüngesini korumak için güç ve tahrik gereksinimlerini doğrulayacak ve lojistik belirsizlikleri azaltacak.