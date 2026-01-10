Narsisizmin haritası çıkarıldı: Hangi ülkeler zirvede?
ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırma, narsisizmin dünya genelinde ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Çalışma sonuçlarına göre erkekler, kadınlara kıyasla daha narsisistik eğilimler sergilerken; genç kuşakların da yaşlılara göre bu kişilik özelliğinde daha yüksek puanlar aldığı belirlendi. Uzmanlar, sosyal medya kullanımı, bireyselleşme kültürü ve toplumsal rekabetin artmasının bu tablo üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.