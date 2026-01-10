Narsisizmin haritası çıkarıldı: Hangi ülkeler zirvede?

TÜRKİYE'DE DURUM NE? Araştırmada ülkeler narsisizme atfedilen çeşitli özellikler açısından da sıralandı. Bunlar arasında rekabetçilik ve kendine hayranlık gibi özellikler yer aldı. Rekabet boyutunda en yüksek puanlara sahip beş ülke Almanya, Güney Kore, Nepal, Irak ve Romanya; en düşük rekabet puanlarına sahip beş ülke ise Sırbistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya ve Güney Afrika oldu. Hayranlık boyutunda en yüksek puanlara sahip beş ülke arasında ise Türkiye de var. O beş ülke şöyle sıralandı: • Nijerya • Irak • Çin • Nepal ve Türkiye. En düşük hayranlık puanlarına sahip ülkeler de • Norveç • Danimarka • İrlanda • Rusya ve İngiltere oldu.