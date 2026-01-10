  • İSTANBUL
Narsisizmin haritası çıkarıldı: Hangi ülkeler zirvede?

ABD’de Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen geniş kapsamlı araştırma, narsisizmin dünya genelinde ülkeden ülkeye belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Çalışma sonuçlarına göre erkekler, kadınlara kıyasla daha narsisistik eğilimler sergilerken; genç kuşakların da yaşlılara göre bu kişilik özelliğinde daha yüksek puanlar aldığı belirlendi. Uzmanlar, sosyal medya kullanımı, bireyselleşme kültürü ve toplumsal rekabetin artmasının bu tablo üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

NARSİSİZM NEDİR? Narsisizm kabaca, kişinin aşırı beğenilme ihtiyacı duyması, kendisiyle aşırı derecede meşgul olması ve kendini yüceltme eğilimiyle tanımlanan bir kişilik özelliği. Klinik düzeydeki narsistik kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve çevresi için ciddi sorunlara yol açabilse de uzmanlara göre narsistik özellikler bir spektrum üzerinde yer alıyor ve herkes bu özellikleri belli ölçülerde taşıyabiliyor. Kanada Psikoloji Derneği’ne göre, sağlıklı düzeyde benlik saygısı normal ve gerekli. Ancak klinik narsisizm, hayal kırıklıkları ve benlik algısına yönelik tehditlerle sağlıksız baş etme biçimlerini yansıtıyor ve kalıcı hâle geldiğinde psikiyatrik tanıya dönüşüyor.

53 ÜLKEDE 45 BİNDEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ: Narsisizm kavramı uzun süredir bilinse de psikolojik araştırmaların çoğu bugüne kadar ABD, Avustralya ve Batı Avrupa ile sınırlı kaldı. Michigan Üniversitesi ekibi bu boşluğu doldurmak amacıyla 53 ülkeden 45 binden fazla katılımcının verilerini analiz etti. Araştırmacılar, narsisizm düzeylerinin ülkelerin kolektivist ya da bireyci yapısıyla, ayrıca ekonomik refah düzeyiyle ilişkili olup olmadığını inceledi. Katılımcılardan, toplum içindeki ekonomik ve sosyal konumlarını 10 basamaklı bir merdivende değerlendirmeleri istendi. Ardından narsisizm düzeyleri, “Rakiplerimin başarısız olmasını isterim” veya “Dikkatleri üstün katkılarımla üzerime çekmeyi başarırım” gibi ifadeler içeren standart bir ölçekle ölçüldü.

EN NARSİSİSTİK ÜLKELER HANGİLERİ? Araştırmaya göre genel olarak narsisizmin en yüksek olduğu beş ülke şöyle sıralandı: • Almanya • Irak • Çin• Nepal• Güney Kore Listenin en alt sırasında ise Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka yer aldı.

TÜRKİYE'DE DURUM NE? Araştırmada ülkeler narsisizme atfedilen çeşitli özellikler açısından da sıralandı. Bunlar arasında rekabetçilik ve kendine hayranlık gibi özellikler yer aldı. Rekabet boyutunda en yüksek puanlara sahip beş ülke Almanya, Güney Kore, Nepal, Irak ve Romanya; en düşük rekabet puanlarına sahip beş ülke ise Sırbistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya ve Güney Afrika oldu. Hayranlık boyutunda en yüksek puanlara sahip beş ülke arasında ise Türkiye de var. O beş ülke şöyle sıralandı: • Nijerya • Irak • Çin • Nepal ve Türkiye. En düşük hayranlık puanlarına sahip ülkeler de • Norveç • Danimarka • İrlanda • Rusya ve İngiltere oldu.

ZENGİNLİK VE NARSİSİZM İLİŞKİSİ: Çalışma, kişi başına düşen geliri daha yüksek olan ülkelerde narsisizm düzeylerinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri, narsisizmin yalnızca bireyci kültürlerle sınırlı olmamasıydı. Toplumcu (kolektivist) kültürlere sahip ülkelerde de, özellikle “narsistik hayranlık” boyutunda yüksek puanlar gözlemlendi. Araştırmacılar, bunun nedenini bireysel başarının grubun statüsünü yükseltme aracı olarak teşvik edilmesine ve daha belirgin sosyal hiyerarşilerde kendini öne çıkarmanın avantaj sağlamasına bağlıyor.

ERKEKLER VE GENÇLER DAHA NARSİSİSTİK: Araştırma, önceki çalışmalarla uyumlu biçimde erkeklerin kadınlara göre daha yüksek narsisizm düzeylerine sahip olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, bunun toplumsal rollerle ilişkili olduğunu; erkeklerin daha rekabetçi ve iddialı olmaya, kadınların ise ilişkiler ve ortak hedeflere odaklanmaya teşvik edildiğini belirtiyor. Ayrıca gençlerin narsistik özellikleri yaşlılara kıyasla daha fazla gösterdiği, ancak bu farkın ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişmediği tespit edildi.

