Kimse beklemiyordu: Benzine indirim geldi!
Brent petrol ve döviz kurundaki değişim sonrası benzin ve motorine indirim yapıldı. Eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin pompaya yansıyan kısmı benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1 lira 15 kuruş oldu.
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapıldı.
12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 TL, motorine ise 4 lira 58 kuruş indirim uygulanması kararlaştırıldı. Ancak bir süredir uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımadı.
Bu kapsamda yapılan düzenleme sonucu indirim benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1 lira 15 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıdı. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Uzmanlar, küresel enerji piyasasındaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde de fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 60.39 TL Motorin: 64.16 TL LPG: 30.49 TL
