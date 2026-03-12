  • İSTANBUL
Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Almanya'nın en önemli ambalaj üreticilerinden Ringmetall, Türkiye'de sektörün öncüsü şirketi sessiz sedasız satın alarak üretime başladı.

#1
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, Almanya’nın en önemli ambalaj üreticilerinden olan Ringmetall, Türkiye’ye hızlı girdi. Son yıllarda yaptığı satın almalarla büyüyen Alman devi, portföyüne bir Türk şirketini de eklemiş oldu.

#2
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Alman Ringmetall, Türkiye’nin önemli ambalaj sanayi şirketlerinden Makplast’ın tamamını satın aldı. Alman şirket, satın almayı kendi resmi sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada Ringmetall’in, endüstriyel ambalajlar için astar üreten Türkiye merkezli Makplast Makine Plastik Sanayi ve Ticaret şirketini satın almak üzere bir anlaşma imzaladı.

#3
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Ringmetall CEO'su Christoph Petri, “Makplast'ın satın alınması, satın alma ve büyüme stratejimizdeki bir diğer mantıklı adım. Makplast ile Avrupa ve Asya arasında bir kavşakta yer alan, stratejik olarak önemli bir büyüme pazarı olan Türkiye'deki pazar konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu tür satın almalar, sürdürülebilir, yüksek kâr marjlı büyümenin temelini oluşturmakta” dedi.

#4
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

1997 yılında HPI Holding AG adıyla kurulan Ringmetall Grubu, yatırım alanında faaliyet gösteriyor. 1998 yılından itibaren çok sayıda şirket satın aldı, kurdu ve sattı. Şirket, 2007 yılında Alman Borsası'nın açık piyasasında halka arz edilen şirket, 2011 ve 2014 yıllarında endüstriyel ambalaj ve endüstriyel malların taşınması alanındaki işini genişletmeye odaklandı.

#5
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

2015 yılında şirket, adını Ringmetall AG olarak değiştirdi. 2015 yılında Berger US şirketini alan Ringmetall, 2018’de Nittel’i 2019’da Tesseraux’u 2022’de Rhein-Plast’ı, 2023 yılında da Protective Lining ve Liner Factory şirketlerini bünyesine kattı. Polonya, Hollanda ve Finlandiya'da 2024 yılında Peak Packaging ve FIB Beer ve geçen yıl da Hutek’i alan Ringmetall’in bünyesinde 25 farklı şirket var.

#6
Foto - Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Alman şirketin bu yıl aldığı ilk firma olan İstanbul merkezli Makplast ise 1969 yılında, Remzi Kanbur tarafından kuruldu. Makplast, üretimlerini Bağcılar’daki 26 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikasında yapıyor.

