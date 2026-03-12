Almanlar Türk devini satın aldı! Bağcılar'da sessiz sedasız üretim başladı

Ringmetall CEO'su Christoph Petri, “Makplast'ın satın alınması, satın alma ve büyüme stratejimizdeki bir diğer mantıklı adım. Makplast ile Avrupa ve Asya arasında bir kavşakta yer alan, stratejik olarak önemli bir büyüme pazarı olan Türkiye'deki pazar konumumuzu güçlendiriyoruz. Bu tür satın almalar, sürdürülebilir, yüksek kâr marjlı büyümenin temelini oluşturmakta” dedi.