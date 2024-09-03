Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi. Salim Güran, telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" dedi.