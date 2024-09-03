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Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

2024-09-03 07:20:46
Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününe girdi. Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Güran'ın küçük kız kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılan ve 1 saat boyunca telefonu kapalı olduğu belirlendi. Narin'in babası ile aralarında husumet olduğu iddia edilen amcanın ifadesindeki detaylar dikkat çekti!

#1
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Türkiye nefesini tuttu 21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayına kilitlendi. Olayın adresi Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ydi. Tavşantepe Köyü'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, Kur'an kursuna gittikten sonra bir daha evine dönmedi.

#2
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

İlk olarak Narin'i kendi imkanlarıyla arayan ailesi daha sonra aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek küçük kızın kayıp olduğunu bildirdi.

#3
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

150 ARAÇ SORGULANDI… 130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI… Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

#5
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.

#6
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

AĞABEYİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ NARİN'E Mİ AİT? Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

#7
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

AMCASININ ARACINDA DNA'SI BULUNDU! Amcaya ait aracın koltuğunda bulunan DNA ile Narin Güran'ın kıyafetleri ve battaniyesinden alınan DNA örneği ise aynı çıktı. Ayrıca amca Salim Güran'ın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğu iddiası ortaya atıldı. Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

#8
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

BİR EVDE DAHA ARAMA YAPILDI Amca Salim Güran'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü sırada yeni bir gelişme daha yaşandı. Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine giden jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

#9
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

NARİN'İN AMCASI SALİM GÜRAN TUTUKLANDI Aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran, "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#10
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

İŞTE AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ: SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ... AHaber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın ifadesiyle ilgili bilgi verdi. Öyle ki Salim Güran'ın Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Salim Güran, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söyledi.

#11
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca Salim Güran'ın Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği iddia edildi.

#12
Foto - Narin Güran’ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! Sana öyle bir acı yaşatacağım ki…

Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi. Salim Güran, telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna da "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm kayıtlarını sildim" dedi.

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