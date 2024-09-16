Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında çok önemli bir delil soruşturma dosyasına girdi. Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile zanlının evinde bulunan çuvalların birbirini takip eder şekilde seri numaralara sahip olduğu ortaya çıktı. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti. Alınan ifadelerin ardından soruşturmayı farklı yönlendirmeye çalıştığı tespit edilen Narin'in akrabaları İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli 2 kişi daha gözaltına alındı.