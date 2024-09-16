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Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

2024-09-16 12:38:39
Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında çok önemli bir delil soruşturma dosyasına girdi. Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile zanlının evinde bulunan çuvalların birbirini takip eder şekilde seri numaralara sahip olduğu ortaya çıktı. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti. Alınan ifadelerin ardından soruşturmayı farklı yönlendirmeye çalıştığı tespit edilen Narin'in akrabaları İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli 2 kişi daha gözaltına alındı.

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#1
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Narin Güran cinayetinin üzerinde sır perdesi halen aralanamadı. Amca Salim Güran'ın aracın Narin'in iki DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi.

#2
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

#3
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

#4
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

#5
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

SORUŞTURMAYA YÖN VERMEYE ÇALIŞMIŞLAR Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi.

#6
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Bu kapsamda Narin'in akrabaları olduğu öğrenilen İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı.

#7
Foto - Narin Güran cinayetinde çuval detayı: Evinden çıkanlar şaşırttı

Zanlıların Narin'in kaybolduktan sonra soruşturmaya yön vermeye çalışıp çelişkili bilgiler verdiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Mustafa

Zamanca nede güzel idi Sorgulama bir kötek doğru söylerdi Bugün şerefsizlerin peşinde Devlet donelip duruyor ya böylelerini Aşacaksin ki diğerleri doğru sözlü olsun. Bu yaratıklar Terör örgütü üyesi kim yönetiyor bunları Kendi aklı değil bu. Yasa ile oynayıp duruyorlar

Mardinli hoca

Bu masum kızın öldürülmesi altında büyük bir plan vardır.Cok üzücü bir olay nasıl olur amca yiyenini oldere bilir ben şahsen şaşırdım kaldım hayret ediyorum.Bunlarda utanma Allah korkusu yoktur ki bu olay oldu
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