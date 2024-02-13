Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye siyasi sahnesinde iddialı bir konumda olduğunu ve üye sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldığını belirtirken, AK Parti ile aralarındaki müzakere süreçlerinin tıkanıklığı hep dikkat çekti. YRP, AK Parti'nin belediye meclis üyelikleri dışında adil bir teklif sunmadığını ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde adaylarını erken açıklayarak müzakere şansını zedelediğini ileri sürdü. AK Parti de YRP'nin aşırı talepkar olduğunu ve gerçekçi olmayan isteklerde bulunduğunu savundu. Her iki tarafın da farklı beklentileri ve stratejileri olduğuna vurgu yapan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Bir Yeniden Refah yetkilisinin kendisine MHP ile kıyas yaparak “Onlar yüzde 10 ise biz de son yaptırdığımız anketlerde yüzde 5,7’yiz bu durumda MHP’ye önerilenin en az yarısı da bize önerilmeliydi” dediğini ileri süren Alçı, ses getiren yazısında özetle şunları kaydetti: