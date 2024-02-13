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Medya
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Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

2024-02-13 14:42:41
Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

Yeniden Refah Partisi (YRP), Türkiye siyasi sahnesinde iddialı bir konumda olduğunu ve üye sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldığını belirtirken, AK Parti ile aralarındaki müzakere süreçlerinin tıkanıklığı hep dikkat çekti. YRP, AK Parti'nin belediye meclis üyelikleri dışında adil bir teklif sunmadığını ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde adaylarını erken açıklayarak müzakere şansını zedelediğini ileri sürdü. AK Parti de YRP'nin aşırı talepkar olduğunu ve gerçekçi olmayan isteklerde bulunduğunu savundu. Her iki tarafın da farklı beklentileri ve stratejileri olduğuna vurgu yapan Habertürk yazarı Nagehan Alçı ise dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı. Bir Yeniden Refah yetkilisinin kendisine MHP ile kıyas yaparak “Onlar yüzde 10 ise biz de son yaptırdığımız anketlerde yüzde 5,7’yiz bu durumda MHP’ye önerilenin en az yarısı da bize önerilmeliydi” dediğini ileri süren Alçı, ses getiren yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

“(…) YRP çok iddialı, üye sayısı olarak Türkiye’de 3. Parti olduğunu söylüyor, teşkilatlarına çok güveniyor ve ‘AK Parti belediye meclis üyelikleri dışında bir şey önermedi, adil bir teklif yapmadı’ diyor. Burada YRP’nin en çok rahatsız olduğu noktalardan biri AK Parti’nin henüz süreç netleşmeden İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamış olması. Kendileri ile müzakere ederek aday belirlenmesini, ittifak istiyorlarsa buna uygun hareket edilmesini beklemişler.

#2
Foto - Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

Burada YRP’nin en çok rahatsız olduğu noktalardan biri AK Parti’nin henüz süreç netleşmeden İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamış olması. Kendileri ile müzakere ederek aday belirlenmesini, ittifak istiyorlarsa buna uygun hareket edilmesini beklemişler. Öte yandan AK Parti’deki hava ise bunun tam tersi. YRP’nin çok talepkar olduğu, kendilerinin müzakereye açık oldukları halde karşı tarafın imkansız isteklerde bulunduğunu düşünüyor AK Parti çevreleri. Açıkçası bana Elif Erbakan kulisini veren YRP yetkilisi aynı konuşmada MHP ile kıyas yaparak ‘onlar yüzde 10 ise biz de son yaptırdığımız anketlerde yüzde 5,7’yiz bu durumda MHP’ye önerilenin en az yarısı da bize önerilmeliydi’ demişti.

#3
Foto - Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

Aday gösterilen Mehmet Altınöz müzakerelerde başka bir parti üzerinden kıyas yapıldığı iddialarını reddediyor ancak YRP’deki genel havaya bakıldığında isteklerini maksimumda tuttukları açık. Fakat her ne kadar İstanbul’da kıran kırana bir seçim olacak dense de AK Parti’yi son derece rahat görüyorum. YRP’nin kendisine rakip çıkmasının YRP’nin mayısta yakaladığı oy miktarını düşüreceği kanaatinde. Cumhur İttifakı içinde olmasının çarpan etkisi yaptığına inanıyor.

#4
Foto - Nagehan Alçı, durdu durdu, sonunda bombayı patlattı! Yeniden Refah Partili yönetici, bakın kendisine ne demiş! Bak sen şu işe

Öte yandan meydanlarda hiçbir şekilde Fatih Erbakan’a yönelik olumsuz bir dil kullanılmayacak. Hedef, tabanı Ekrem İmamoğlu karşıtlığı üzerinden Murat Kurum’a sevk etmek. AK Parti’nin rahatlığında DEM’in Başak Demirtaş’ı engellemesine rağmen yerine partinin güçlü bir ismi olan Meral Danış Beştaş’ı koymuş olmasının da payı var. DEM tabanının en az yarısının Beştaş’a gidebileceği düşünülüyor. (…)”

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