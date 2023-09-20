Nadiren geliyorlar! Trabzon sessizliğe büründü

Şu anda ölü sezona girdiklerinden dolayı işletmelerinin genelde boş vaziyette olduğunu belirten Sera Gölü’ndeki işletme çalışanlarından Mustafa Hatipoğlu, “Bu yıl turizm sezonu, ilk başlarda beklentilerimizi karşıladı ancak daha sonra hızlı bir düşüş yaşadık. Şu anda ölü sezona girmiş bulunmaktayız restoranımız boş vaziyette. Turizm sezonumuz Haziran ayının ilk haftalarında başladı Ağustos ayı son haftaları itibariyle sonlanmaya başladı. Artık Eylül ayı itibariyle çok nadir olarak turistleri ağırlıyoruz onun haricinde yerli turistlerimizle günü kapatıyoruz. Yabancı turistlerimiz genellikle Suudi Arabistan ağırlıklı olup Kuveyt, Ürdün, Dubai gibi ülkelerden gelenler var. Arap turistler yeşili ve denizi çok seviyor ondan dolayı bölgemizi tercih ediyorlar. Özellikle Sera Gölü’ne gelme nedenleri de başta deniz bisikletleri, her gelen deniz bisikletine binmek istiyor. Ardından yemek içmekle zaman geçiriyorlar” dedi.