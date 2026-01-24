Naci Ağbal'ın yeni görevi belli oldu: Ünlü şirketin başına geçti

Öte yandan, şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim yapısıyla ilerlemesi amacıyla icra kurulu da yeniden düzenlendi. Serdar Nişli icra kurulu üyesi olarak görevine devam ederken, Cevdet Yalçın Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CFO), Soner Yıldız Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (CIO) ve Senlav Güner İşletme ve Bakımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) mevcut görevlerine ek icra kurulu üyeliğine atandı. Yeni oluşturulan icra kurulu ile birlikte, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artırılması, operasyonel etkinliğin güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Aksa Enerji, sürdürülebilir değer üretimini merkeze alan bu yeni yönetim yapısıyla küresel rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.