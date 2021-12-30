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Dünya
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Myanmar'da Köyü basan askerler, 30 kişiyi öldürüp cesetlerini yaktı!

2021-12-30 14:58:45
Myanmar'da Köyü basan askerler, 30 kişiyi öldürüp cesetlerini yaktı!

Myanmar'da darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF), 24 Aralık'ta Moso köyünde vurulduktan sonra yakılan 30 kişinin gömüldüğünü açıklandı. Adının açıklanmasını istemeyen KNDF sözcüsü, Al Jazeera'ya 24 Aralık'ta Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin Moso köyünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişinin öldürülmesi ve bedenlerinin ateşe verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayı soruşturan ekibin, aralarında 12 yaşından küçük iki çocuğun da bulunduğu 37 kayıp ihbarı aldığını belirten sözcü, 37 kişinin de yakılıp yakılmadığıyla ilgili bilginin henüz doğrulanmadığını kaydetti.

#1
Foto - KNDF sözcüsü, soruşturma ekibine bağlı doktorların 30 ceset üzerinde adli analizler yaptığını ve bu kişilerin yakılmadan önce vuruldukları sonucuna vardığını aktardı. Kurbanların silahlı devrimci gruptan olmadığının bilindiğini ifade eden sözcü, hayatını kaybedenlerin hiçbirinde silah bulunmadığını söyledi. KNDF yetkilileri, 24 Aralık'taki saldırıda hayatını kaybeden 30 kişiden geriye kalanların gömüldüğünü kaydetti.

KNDF sözcüsü, soruşturma ekibine bağlı doktorların 30 ceset üzerinde adli analizler yaptığını ve bu kişilerin yakılmadan önce vuruldukları sonucuna vardığını aktardı. Kurbanların silahlı devrimci gruptan olmadığının bilindiğini ifade eden sözcü, hayatını kaybedenlerin hiçbirinde silah bulunmadığını söyledi. KNDF yetkilileri, 24 Aralık'taki saldırıda hayatını kaybeden 30 kişiden geriye kalanların gömüldüğünü kaydetti.

#2
Foto - Bölgedeki yaşayanların bu olaydan çok kötü etkilendiğini ifade eden sözcü,

Bölgedeki yaşayanların bu olaydan çok kötü etkilendiğini ifade eden sözcü, "İnsanlar harap olmuş ve korkmuş durumda" dedi. Sözcü, Kayah'ta yerlerinden edilenlerin tahmini sayısının 30 bini olduğunu aktardı.Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, askeri cunta tarafından yönetilen Myanmar'da ordunun, Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin Moso köyünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30'dan fazla kişiyi öldürdüğü ve bedenlerini ateşe verdiği iddia edilmişti. Myanmar'da ordunun şubatta seçilmiş yönetimi devirip iktidarı ele geçirmesinden bu yana darbe karşıtı silahlı etnik gruplarla güvenlik güçleri arasında ciddi çatışmalar yaşanıyor.

#3
Foto - Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1200 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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