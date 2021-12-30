2021-12-30 14:58:45 Myanmar'da Köyü basan askerler, 30 kişiyi öldürüp cesetlerini yaktı!
Myanmar'da darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Toplulukları Savunma Birliği (KNDF), 24 Aralık'ta Moso köyünde vurulduktan sonra yakılan 30 kişinin gömüldüğünü açıklandı. Adının açıklanmasını istemeyen KNDF sözcüsü, Al Jazeera'ya 24 Aralık'ta Kayah eyaletine bağlı Hpruso ilçesinin Moso köyünde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 30 kişinin öldürülmesi ve bedenlerinin ateşe verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayı soruşturan ekibin, aralarında 12 yaşından küçük iki çocuğun da bulunduğu 37 kayıp ihbarı aldığını belirten sözcü, 37 kişinin de yakılıp yakılmadığıyla ilgili bilginin henüz doğrulanmadığını kaydetti.