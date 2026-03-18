SON DAKİKA
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Müttefikler sattı, ABD "görünmez" kaleleri tek başına vurdu! Hürmüz Boğazı’nda 2.2 tonluk "sığınak delici" dehşeti
Müttefikler sattı, ABD "görünmez" kaleleri tek başına vurdu! Hürmüz Boğazı'nda 2.2 tonluk "sığınak delici" dehşeti

Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak için müttefiklerinden beklediği desteği bulamaması üzerine, ABD ordusu İran hedeflerine yönelik tek taraflı dev bir operasyon başlattı. Pentagon, İran'ın kıyı şeridindeki güçlendirilmiş füze rampalarının 2.2 tonluk (5.000 pound) devasa sığınak delici bombalarla tam isabetle imha edildiğini duyurdu. Bölgedeki enerji trafiğini tehdit eden gemisavar tesislerine yönelik bu saldırı, Orta Doğu'daki savaşın seyrini değiştirecek bir hamle olarak nitelendiriliyor.

ABD, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim sonrası dikkat çeken bir askeri operasyona imza attı. Pentagon, İran'ın deniz trafiğini tehdit ettiği belirtilen kıyıdaki füze tesislerinin "sığınak delici" bombalarla vurulduğunu açıkladı.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki İran ablukasını kırmak için müttefiklerinden destek aradı ancak Avrupa ve Asya ülkelerinden beklediği yanıtı alamadı. İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın koalisyona katılmaması üzerine ABD, askeri operasyonu tek başına yürüttü.

Pentagon, operasyonun birkaç saat önce gerçekleştirildiğini ve hedeflerin tam isabetle imha edildiğini duyurdu.

Operasyonda kullanılan mühimmatın büyüklüğü dikkat çekti. ABD savaş uçakları, İran'ın kıyı şeridinde yer alan güçlendirilmiş gemisavar füze tesislerini yaklaşık 2.2 tonluk (5.000 pound) sığınak delici bombalarla hedef aldı.

Pentagon açıklamasında, söz konusu tesislerde bulunan gemisavar seyir füzelerinin uluslararası deniz ticareti için ciddi tehdit oluşturduğu vurgulandı.

