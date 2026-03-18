Müttefikler sattı, ABD “görünmez” kaleleri tek başına vurdu! Hürmüz Boğazı’nda 2.2 tonluk “sığınak delici” dehşeti
Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak için müttefiklerinden beklediği desteği bulamaması üzerine, ABD ordusu İran hedeflerine yönelik tek taraflı dev bir operasyon başlattı. Pentagon, İran'ın kıyı şeridindeki güçlendirilmiş füze rampalarının 2.2 tonluk (5.000 pound) devasa sığınak delici bombalarla tam isabetle imha edildiğini duyurdu. Bölgedeki enerji trafiğini tehdit eden gemisavar tesislerine yönelik bu saldırı, Orta Doğu'daki savaşın seyrini değiştirecek bir hamle olarak nitelendiriliyor.