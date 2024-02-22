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Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

2024-02-22 12:52:14
Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Burdur’un Gölhisar ilçesinde meydana geldi.

#1
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Edinilen bilgilere göre, Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nden belediye istikametine seyir halinde olan Şükrü H. idaresindeki 20 E 4749 plakalı Volkswagen marka kamyoneti ile direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritten gelen Burak A. idaresindeki 07 CFJ 71 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı.

#2
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Çarpmanın etkisiyle Tofaş otomobil savrularak park halindeyken yola çıkmak için bekleyen 15 HS 919 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.

#3
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Kazaya neden olan 20 E 4749 plakalı kamyonet ise Tofaş otomobile çarptıktan sonra duramayarak yine yol kenarında park halinde bulunan 42 CMP 88 plakalı başka bir otomobile çarpıp kaldırımda bulanan mermer çiçekliğe vurarak durabildi.

#4
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Meydana gelen kazada Volkswagen kamyonet sürücüsü Şükrü H. (50) ve araçta yolcu olarak bulunan Celal K. (60), Demet T. (40) ve 07 CFJ 71 plakalı otomobil sürücüsü Burak A. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Aras A. (1) yaralandı.

#5
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

#7
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Meydana gelen kaza öncesinde park halindeki 07 CFJ 71 plakalı otomobillerine binen 2 kişi, araya giren Tofaş marka otomobilin alacakları hasarı azaltması nedeniyle kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

#8
Foto - Mutlu musunuz laikçiler? Alkol yine şişede durduğu gibi durmadı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin direk üzerlerine geldiği araya giren Tofaş otomobilin kamyonetin yönünü değiştirdiği görülüyor.

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