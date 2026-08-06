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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin yeni rakamları kamuoyu ile paylaştı. Son açıklanan rakam herkesi heyecanlandırdı.

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmalarında yeni bir rekora ulaşıldığını duyurdu.

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, yeni sondajlar ve keşiflerle Gabar'daki günlük petrol üretiminin 83 bin 300 varile yükseldiğini bildirdi.

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, sürecin üretim, kalkınma ve refah anlamına da geldiğini ifade etti.

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sayesinde bir dönem terörle anılan Gabar'ın bugün üretimin, istihdamın ve umudun merkezi haline geldiğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Yeni sondajlar ve yeni keşiflerle Gabar'da günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı."

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Gabar'da elde edilen başarının Terörsüz Türkiye'nin ülkeye kazandıracaklarının en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda üretimin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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Foto - Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor

Bayraktar, "Milletimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdül

2025 sonuna 100.000 varile ulaşmaktı hedef Demekki anca oluyor Kolay gelsin güç kuvvet versin.Devletiniz vatanımız sağolsun

Dertli

Yarin zam mı var.
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