Türkiye'deki o dağın altında servet yatıyor: Petrol üstüne petrol fışkırıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin yeni rakamları kamuoyu ile paylaştı. Son açıklanan rakam herkesi heyecanlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin yeni rakamları kamuoyu ile paylaştı. Son açıklanan rakam herkesi heyecanlandırdı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'da yürütülen petrol üretim çalışmalarında yeni bir rekora ulaşıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, yeni sondajlar ve keşiflerle Gabar'daki günlük petrol üretiminin 83 bin 300 varile yükseldiğini bildirdi.
Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Bayraktar, sürecin üretim, kalkınma ve refah anlamına da geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade sayesinde bir dönem terörle anılan Gabar'ın bugün üretimin, istihdamın ve umudun merkezi haline geldiğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: "Yeni sondajlar ve yeni keşiflerle Gabar'da günlük petrol üretimimiz 83 bin 300 varile ulaşarak yeni bir rekor kırdı."
Gabar'da elde edilen başarının Terörsüz Türkiye'nin ülkeye kazandıracaklarının en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Bayraktar, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda üretimin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Bayraktar, "Milletimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23