Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN füzesinin böyle verdiler! Yeni silah Yunanlıları salladı...
Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN füzesinin böyle verdiler! Yeni silah Yunanlıları salladı...

TAHSİN HAN Türkiye’nin savunma sanayindeki adımlarını pür dikkat takip eden Yunan basını, kıtalararası füze projesi “YILDIRIMHAN”ı da manşetlere taşıdı. Neredeyse tüm Yunan siteleri Türk balistik füzesinin detaylarını paylaşıp, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya dikkat çektiyor. Newsbreak sitesi de manşete taşıdığı haberini “Yunanlılar başlarına ne geldiğini asla anlayamayacaklar” başlığıyla verdi.

Türkiye’nin SAHA-26 fuarında ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası füze projesi “YILDIRIMHAN”, Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

Yunan askeri ve siyasi haber platformları, füzenin teknik kapasitesini ve bölgeye etkilerini manşetlerine taşıdı. Yunan savunma sitelerinden Militaire, gelişmeyi “Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu” başlığıyla duyurdu. Haberde “YILDIRIMHAN” olarak adlandırılan füze, 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan bu sistem, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği yeni noktayı simgeliyor. Füze adını, savaşlardaki hızı ve cesareti nedeniyle ‘Yıldırım’ lakabını alan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’den alıyor” denildi.

Yunan Newsbreak sitesi de manşete taşıdığı haberini “Yunanlılar başlarına ne geldiğini asla anlayamayacaklar” başlığıyla verdi. Newsbreak, Türk basınındaki haberleri de kendi haberine kaynak gösterdi.

Haberde, “Saha Expo 2026 savunma fuarında, Türk Savunma Bakanlığı’nın 6.000 km menzilli ilk yerli üretim kıtalararası balistik füzeyi tanıtması ve Aselsan şirketinin de yeni KILIC serisi “otonom” denizaltı dronlarını ve otonom torpidolarını, ayrıca kamikaze insansız deniz aracı TAYFUN’u sergilemesiyle, Türkler, kutlama havasındalar.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bu açıklama, Türk askeri gücünün kapsamında radikal bir değişime işaret ederek, Türkiye’yi kıtalararası düzeyde stratejik vuruş kabiliyetine sahip ülkelerin oluşturduğu kapalı bir kulübe yerleştiriyor.

“YILDIRIMHAN”ın resmi tanıtımına eşlik eden veriler, son derece üstün özelliklere sahip bir silah sistemini tanımlıyor. Sergi teknik broşürlerine göre, yeni füze 6.000 kilometrelik etkileyici bir menzile sahip olup, Türk topraklarından çok uzak mesafelerdeki hedeflere ulaşmasını sağlıyor.

Eğer bu menzil gerçek kapasiteye karşılık gelirse, Avrupa’nın tamamını, Orta Doğu’yu, Asya’nın yarısını ve Afrika’nın yarısını kapsayabilecektir. MIT’in vitrin sayfası Turkish Century (Türkiye Yüzyılı), Aselsan’ın yeni başarılarını kutladı. Turkish Century, ilgili videoyu yayınlayarak videonun hangi kıyıları kastettiğini de açıkça belirtti: ‘Yunanlılar başlarına ne geldiğini asla anlamayacaklar. Dediğimiz gibi; bir gece ansızın... Bir sabah uyanacaklar ve artık donanmaları olmayacak. Türkiye’nin yanındaki adaları yasadışı bir şekilde silahlandırmaya devam edin.’ Kesin olarak bildiğimiz şey, Türk savunma sanayisinin gerçekten de büyük adımlar attığı ve bir çatışmada Yunanistan’ı çok zora sokabileceğidir.”

