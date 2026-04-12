Mutlaka denenmeli: Eski ayakkabıları yeni gibi yapan o pratik yöntem! Sadece bir karbonatla...

Eski ayakkabıları yeni gibi yapan o pratik yöntem ortaya çıktı.
Ayakkabılarınızın tabanındaki sararmalar veya kumaşındaki inatçı lekeler canınızı sıkıyorsa, kimyasal temizleyicilere servet ödemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey mutfağınızdaki karbonat. İşte eski ayakkabıları yenilemenin detayları…
Eski ayakkabıları yıpranınca çöpe atanlardan mısınız? Eğer öyleyse size çok basit karbonatlı yöntemle geldik. Karbonatla eski ayakkabıları yenileyebilir ve eskisi gibi kullanabilirsiniz.
İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER 1 yemek kaşığı karbonat 1 yemek kaşığı beyaz sirke (veya ılık su) Eski bir diş fırçası Yumuşak bir bez
ESKİ AYAKKABILARI YENİLEME YÖNTEMİ Karışımı Hazırlayın: Karbonat ve sirkeyi (veya suyu) küçük bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Uygulayın: Hazırladığınız bu mucizevi macunu eski bir diş fırçası yardımıyla ayakkabınızın kirli bölgelerine dairesel hareketlerle sürün. Bekletin: Karışımın lekeleri tamamen çözmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekleyin. Temizleyin: Kuruyan macunu nemli bir bezle nazikçe silin. Ayakkabılarınızın rengindeki açılmaya ve beyazlığa inanamayacaksınız!
Karbonat sadece dış yüzeyi temizlemekle kalmaz; işte diğer ipuçları: Kötü Kokulara Son: Ayakkabılarınızın içine birer çay kaşığı karbonat döküp gece boyunca bekletirseniz, sabah uyandığınızda kötü kokulardan eser kalmadığını göreceksiniz. İç Astar Temizliği: Ayakkabının iç tabanındaki ter lekelerini temizlemek için hafif nemli bir bezle karbonat sürerek hijyen sağlayabilirsiniz.
Bu yöntemi özellikle beyaz spor ayakkabıların kauçuk tabanlarında denediğinizde "yeni alınmış" etkisi yaratır.
Deri ayakkabılarda kullanırken ise macunun çok kuru olmamasına dikkat ederek yüzeyi çizmekten kaçınmalısınız.
