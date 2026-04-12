Mutlaka denenmeli: Eski ayakkabıları yeni gibi yapan o pratik yöntem! Sadece bir karbonatla...

ESKİ AYAKKABILARI YENİLEME YÖNTEMİ Karışımı Hazırlayın: Karbonat ve sirkeyi (veya suyu) küçük bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Uygulayın: Hazırladığınız bu mucizevi macunu eski bir diş fırçası yardımıyla ayakkabınızın kirli bölgelerine dairesel hareketlerle sürün. Bekletin: Karışımın lekeleri tamamen çözmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekleyin. Temizleyin: Kuruyan macunu nemli bir bezle nazikçe silin. Ayakkabılarınızın rengindeki açılmaya ve beyazlığa inanamayacaksınız!