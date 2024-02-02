Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelen Müslümanlar herhangi bir ücret ödemezken, tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar ise giriş ücreti olarak 25 euro ödemeye başlamıştı. Ziyaret katında Bizans mozaikleri yer alırken, mozaiklerin anlatımı için de yeni bir uygulama başlatıldı. Ziyaret katına ‘artırılmış gerçeklik destekli QR kod' bulunan 10 pano yerleştirildi. Panolarda bulunan QR kodu cep telefonu kamerasıyla okutan ziyaretçiler, kendi kulakları veya gişeden alacakları tek kullanımlık kulaklıklarla 23 dilde bilgi alabiliyor.