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Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

2024-02-02 11:36:50
Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ziyaret katına gelenlerin, artırılmış gerçeklik destekli QR kod ile cep telefonlarından, kulaklıklarla 23 dilde bilgi alabildiği uygulama 15 Ocak'ta başlatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, ziyaret katına yerleştirilen 10 panoyla başlayan uygulama hakkında “Ziyaretçiler cep telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden kendi kulaklıklarını kullanarak istedikleri yabancı dilde bilgilendirme metinlerini dinleyebiliyorlar.

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Foto - Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Ayrıca burada görsel olarak da veri bulabilme şansları var” dedi. Öte yandan tarihi camideki Osmanlı Dönemi'ndeki eserlerin de yakında artırılmış gerçeklik destekli QR kodla anlatılacağı öğrenildi.

#2
Foto - Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadethane ve ziyaret katı olarak ikiye ayrılmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ibadet için gelen Müslümanlar herhangi bir ücret ödemezken, tarihi camiye turistik amaçla gelen yabancılar ise giriş ücreti olarak 25 euro ödemeye başlamıştı. Ziyaret katında Bizans mozaikleri yer alırken, mozaiklerin anlatımı için de yeni bir uygulama başlatıldı. Ziyaret katına ‘artırılmış gerçeklik destekli QR kod' bulunan 10 pano yerleştirildi. Panolarda bulunan QR kodu cep telefonu kamerasıyla okutan ziyaretçiler, kendi kulakları veya gişeden alacakları tek kullanımlık kulaklıklarla 23 dilde bilgi alabiliyor.

#3
Foto - Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Bu uygulamayla camiye gelen turistlerin daha rahat bilgi alabilmesi ve ibadet yapanların ise rahatsız olmaması amaçlandı. QR kod uygulamasıyla ziyaretçiler mozaiklerin tamamlanmış halini de görülebiliyor. Öte yandan ziyaret katında bulunan panoların sayılarının artırılacağı ve ibadethane alanında bulunan Osmanlı Dönemi eserleri için de uygulamanın başlatılacağı öğrenildi.

#4
Foto - Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

“Görsel olarak da veri bulabilme şansları var” Artırılmış gerçeklik uygulaması hakkında bilgi veren Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, “Ziyaret alanında 23 farklı dilde artırılmış gerçeklik destekli seslendirme sistemimiz var

#5
Foto - Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem

Burada alandaki mozaik panolar ve diğer ziyaret noktalarıyla ilgili gelen ziyaretçilerimiz cep telefonlarıyla herhangi bir uygulama indirmeden kulaklarına takıp istedikleri yabancı dilde bu bilgilendirme metinlerini dinleyebiliyorlar. Ayrıca burada görsel olarak da veri bulabilme şansları var” dedi.

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