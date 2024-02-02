2024-02-02 11:36:50 Müthiş uygulama başlıyor! Ayasofya’da QR kodlu dönem
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ziyaret katına gelenlerin, artırılmış gerçeklik destekli QR kod ile cep telefonlarından, kulaklıklarla 23 dilde bilgi alabildiği uygulama 15 Ocak'ta başlatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, ziyaret katına yerleştirilen 10 panoyla başlayan uygulama hakkında “Ziyaretçiler cep telefonlarına herhangi bir uygulama indirmeden kendi kulaklıklarını kullanarak istedikleri yabancı dilde bilgilendirme metinlerini dinleyebiliyorlar.