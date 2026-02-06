Müthiş rakamı canlı yayında duyurdu: Dursun Özbek: Galatasaray'ın 400 milyon euro'su var

  • İSTANBUL
Spor
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı bir programda sarı-kırmızılıların gündemine dair sürpriz açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sports TV'de açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

-Galatasaray Spor Kulübü'nün şu anda 400 milyon Euro civarında bir bütçesi var. 2015 yılında ilk göreve geldiğimde bugünü hayal etsem böyle bir şeyin olacağını bile düşünemezdim.

-Instagram'da 18 milyona yakın takipçimiz var. X'te 15 milyon, TikTok'ta 4 milyon, Youtube'da da 4 milyona yakın takipçimiz var. Bu rakamlar, Avrupa'da üst sıralardaki rakamlar.

-İki hedefim var. Finansal sürdürülebilirlik ve tesisleşmeyi tamamlamak. Finansal olarak bayağı mesafe aldık, çok iyiyiz. Şimdi sıra geldi tesisleşmeye.

-Galatasaray bir dünya markası. 2022 yılında 20 milyon euro seviyesinde olan sponsorluk desteği, bu sene itibarıyla 85-90 milyon euro bandına geldi. Bu her iki tarafın memnuniyetini gösteriyor.

