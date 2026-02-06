  • İSTANBUL
Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

Sapkın Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından bütün mal varlığı açıklandı.

#1
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

GERİDE BIRAKTIKLARI TEK TEK AÇIKLANDI! Finans dünyasının en karanlık figürlerinden biri olan Jeffrey Epstein’in 2019 yılında New York’taki hücresinde şüpheli ölümü, arkasında sadece cevapsız sorular değil, aynı zamanda devasa ve karmaşık bir hukuk labirenti bırakmıştı.

#2
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

ÖLÜMÜNDEN SADECE İKİ GÜN ÖNCE BÜTÜN MALINI PAYLAŞTIRDI! Epstein’in ölümünden sadece iki gün önce imzaladığı vasiyetnamenin ve buna bağlı mali dökümlerin kamuoyuna sızması geride bıraktıklarını gün yüzüne çıkardı

#3
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

İŞTE PEDOFİLİ EPSTEIN'IN BÜTÜN MAL VARLIĞI!

#4
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

NAKİT PARA | 56,5 MİLYON DOLAR

#5
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

HİSSELER ÖZEL KAYNAKLAR | 112,6 MİLYON DOLAR

#6
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

MANHATTAN KONAĞI (New York) | 56 MİLYON DOLAR 7 katlı, 40 odalı. Central Park'ın karşısında.

#7
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

PALM BEACH MALİKÂNESİ (Florida) | 22 MİLYON DOLAR 6 yatak odalı ana ev, personel evi ve havuz evi. Göl manzaralı.

#8
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

1. ADA | LİTTLE ST. JAMES ADASI (ABD Virgin Adaları) | 63,8 MİLYON DOLAR Tamamına sahip olduğu özel ada. Ana kompleks, helikopter pisti, havuzlar, "tapınak" benzeri yapı ve personel lojmanları.

#9
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

2. ADA | GREAT ST. JAMES ADASI (ABD Virgin Adaları) | 22,4 MİLYON DOLAR Little St. James'in yanındaki daha büyük ada. Üzerine yeni yapılar inşa etmeyi planlıyordu.

#10
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

ZORRO ÇİFTLİĞİ (Meksika) | 27 MİLYON DOLAR 7.500 dönümlük devasa arazi. 2.500 metrekarelik ana ev, özel uçak pisti ve hangar, itfaiye istasyonu.

#11
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

PARİS DAİRESİ (Fransa) | 8,6 MİLYON DOLAR Zafer Takı (Arc de Triomphe) manzaralı lüks daire. Birkaç dairenin birleşimi (yaklaşık 800 metrekare).

#12
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

GULFSTREAM G550 Uzun menzilli, ultra lüks iş jeti.

#13
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

BOEİNG 727 Ticari yolcu uçağının lüks özel jete çevrilmiş hali. En bilinen uçağı.

#14
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

SİKORSKY S-76C HELİKOPTER Adalar arası ve havaalanı transferleri için kullanılan helikopter.

#15
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

2018 MODEL MERCEDES-MAYBACH

#16
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

2014 MODEL CADİLLAC ESCALADE

#17
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

2007 MODEL RANGE ROVER

#18
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

CHEVROLET SUBURBAN (Birden fazla)

#19
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

BENTLEY

#20
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

FERİBOT/TEKNE VE SÜRAT TEKNELERİ

#21
Foto - Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!

TOPLAM MAL VARLIĞI: 600 MİLYON DOLAR/ kaynak: haber7

