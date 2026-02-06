Sapkın Epstein'in mal varlığı belli oldu! Say say bitmiyor!
Sapkın Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından bütün mal varlığı açıklandı.
GERİDE BIRAKTIKLARI TEK TEK AÇIKLANDI! Finans dünyasının en karanlık figürlerinden biri olan Jeffrey Epstein’in 2019 yılında New York’taki hücresinde şüpheli ölümü, arkasında sadece cevapsız sorular değil, aynı zamanda devasa ve karmaşık bir hukuk labirenti bırakmıştı.
ÖLÜMÜNDEN SADECE İKİ GÜN ÖNCE BÜTÜN MALINI PAYLAŞTIRDI! Epstein’in ölümünden sadece iki gün önce imzaladığı vasiyetnamenin ve buna bağlı mali dökümlerin kamuoyuna sızması geride bıraktıklarını gün yüzüne çıkardı
İŞTE PEDOFİLİ EPSTEIN'IN BÜTÜN MAL VARLIĞI!
NAKİT PARA | 56,5 MİLYON DOLAR
HİSSELER ÖZEL KAYNAKLAR | 112,6 MİLYON DOLAR
MANHATTAN KONAĞI (New York) | 56 MİLYON DOLAR 7 katlı, 40 odalı. Central Park'ın karşısında.
PALM BEACH MALİKÂNESİ (Florida) | 22 MİLYON DOLAR 6 yatak odalı ana ev, personel evi ve havuz evi. Göl manzaralı.
1. ADA | LİTTLE ST. JAMES ADASI (ABD Virgin Adaları) | 63,8 MİLYON DOLAR Tamamına sahip olduğu özel ada. Ana kompleks, helikopter pisti, havuzlar, "tapınak" benzeri yapı ve personel lojmanları.
2. ADA | GREAT ST. JAMES ADASI (ABD Virgin Adaları) | 22,4 MİLYON DOLAR Little St. James'in yanındaki daha büyük ada. Üzerine yeni yapılar inşa etmeyi planlıyordu.
ZORRO ÇİFTLİĞİ (Meksika) | 27 MİLYON DOLAR 7.500 dönümlük devasa arazi. 2.500 metrekarelik ana ev, özel uçak pisti ve hangar, itfaiye istasyonu.
PARİS DAİRESİ (Fransa) | 8,6 MİLYON DOLAR Zafer Takı (Arc de Triomphe) manzaralı lüks daire. Birkaç dairenin birleşimi (yaklaşık 800 metrekare).
GULFSTREAM G550 Uzun menzilli, ultra lüks iş jeti.
BOEİNG 727 Ticari yolcu uçağının lüks özel jete çevrilmiş hali. En bilinen uçağı.
SİKORSKY S-76C HELİKOPTER Adalar arası ve havaalanı transferleri için kullanılan helikopter.
2018 MODEL MERCEDES-MAYBACH
2014 MODEL CADİLLAC ESCALADE
2007 MODEL RANGE ROVER
CHEVROLET SUBURBAN (Birden fazla)
BENTLEY
FERİBOT/TEKNE VE SÜRAT TEKNELERİ
TOPLAM MAL VARLIĞI: 600 MİLYON DOLAR/ kaynak: haber7
