  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte en çok kullanılan soyadı! Her 73 kişiden biri kullanıyor! Hemen damacananın içine bir tane atın! Kafanız rahat etsin... ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek Bu hastalığa göz yummayın! Burun tıkanıklığını saniyeler içinde açan mucize Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı! DEM'li belediyeler emekçi kıyımında sınır tanımıyor! 588 gündür nöbetteler... Tipi hayatı durdurdu! Mahsur kalan vatandaşlara AFAD yetişti Mert Başaran'dan altınla ilgili şok eden açıklama: Sakın bunu yapmayın varsa borcunuz hemen kapayın Sadece kokusunda bile mucize olan tarçının bilinmeyen 7 faydası... Gece başlayan sağanak felaketi getirdi: Seki Çayı taştı, köprü çöktü: İki mahalle arasındaki bağ koptu
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Kemik sağlığımız ile ilgili uzmanların verdiği örneklendirmeler ve açıklamaları mutlaka göz ardı etmeden değerlendirmemiz şarttır.

#1
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Bilim dünyası, D vitamininin kemik yapısını çelik gibi güçlendirmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile birlikte kullanılması gerektiğini kanıtladı. Uzmanlar, bu bileşenler olmadan alınan takviyelerin vücutta beklenen biyolojik etkiyi göstermediğini ifade etti.

#2
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Modern tıp dünyası, D vitamini takviyelerinin biyoyararlanımını artırmak için "yardımcı elementler" kullanımının hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

#3
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Yapılan son araştırmalar, D vitamininin kalsiyumu emme kapasitesinin, K2 vitamini ve magnezyum desteğiyle birleştiğinde kemik yoğunluğunu maksimum seviyeye çıkardığını gösterdi.

#4
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Bilim dünyası, D vitamininin vücutta tam kapasiteyle çalışabilmesi için K2 vitamini ve magnezyum ile kombinasyonunun zorunlu olduğunu kanıtladı. Yeniçağ'a göre; Uzmanlar, tek başına alınan takviyelerin kemik sağlığı üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını vurguladı.

#5
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

D vitamini kalsiyumun emilmesini sağlarken, bu kalsiyumun damarlarda birikmek yerine kemiklere yönlendirilmesi görevini K2 vitamini üstlendi. Mayo Clinic bünyesinde çalışmalar yürüten endokrinoloji uzmanı Dr. Bart Clarke, D vitamini ve K2 vitamininin birlikte kullanımının, arteriyel kalsifikasyon riskini azalttığını ve iskelet sistemini bir zırh gibi güçlendirdiğini ifade etti.

#6
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Clarke, bu iki vitaminin birbirini tamamlayan bir mekanizmayla çalıştığını belirtti. Araştırmalar, vücuttaki magnezyum seviyesi yetersiz olduğunda D vitamininin aktif hale gelemediğini kanıtladı. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Dr. Qi Dai tarafından yürütülen geniş çaplı bir klinik çalışma, magnezyumun D vitamini metabolizmasını düzenleyen temel enzimlerin yakıtı olduğunu ortaya koydu.

#7
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Dr. Dai, magnezyum eksikliği olan bireylerde D vitamini takviyesinin beklenen sağlık faydasını sağlamadığını, magnezyum takviyesi ile bu etkinin katlandığını vurguladı.

#8
Foto - Her şeyi açıkladılar... Kemik yapısını güçlendiren o formül ortaya çıktı!

Uzmanlar, rastgele takviye kullanımının organlar üzerinde yük oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Joann Manson, takviye kullanımının tamamen bireysel verilere dayanması gerektiğini hatırlattı. Dr. Manson, "Doktorunuz bu takviyeleri her gün mü yoksa haftalık periyotlarla mı almanız gerektiğine karar verecek en yetkin kişidir" diyerek klinik gözetimin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı
Gündem

Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı

Siyonistlerin soykırımına karşı en güçlü mücadeleyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini 'Hükümet İsrail'le ..
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza
Spor

Amedsporlu terör sevicisine ağır ceza

Amedspor'da forma giyen Çekdar Orhan isimli terör sevici, saç örme hareketi ile "ideolojik propaganda" yaptığı gerekçesiyle 5 maç men cezası..
Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha
Ekonomi

Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretiminde bir Anlaşma Daha

Türkiye Petrolleri ile ABD’li enerji devi Chevron, potansiyel petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim yapmak üzere bir mutabakat zap..
Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu
Gündem

Önce adım adım izledi sonra tepelerine bindi! Mossad kurdu Mit bozdu

MİT ve İstanbul polisinin ortak operasyonunda, MOSSAD'a casusluk yaptığı tespit edilen Mehmet Burak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltına alın..
Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Gündem

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

CHP'li Mehmet Sevigen canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'dan onandığını açıkladı. Avukat Cem Kaya: "On..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23