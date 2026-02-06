ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

ABD’nin CAATSA yaptırımlarını Türkiye’ye karşı uygulamaya koyarken Hindistan’a karşı devreye sokmaması, Washington’un jeopolitik önceliklerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre ABD, Hindistan’ı Çin’e karşı stratejik bir ortak olarak görürken, bu ülkenin Rusya’dan S-400 alımını daha esnek değerlendirdi. Hindistan’ın ABD’li şirketlerle yaptığı büyük ölçekli savunma ve sivil havacılık anlaşmalarının da yaptırım kararının ertelenmesinde dolaylı rol oynadığı ifade ediliyor. Bu paralelde Çin'e dengeleyici güç olarak görülen Yeni Delhi dev bir sipariş verecek. Bu sipariş, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların S-400 tedarik eden Yeni Delhi'ye neden uygulanmadığının bir kanıtı olarak gösterilmeye başlandı.