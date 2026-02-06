  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

ABD’nin CAATSA yaptırımlarını Türkiye’ye karşı uygulamaya koyarken Hindistan’a karşı devreye sokmaması, Washington’un jeopolitik önceliklerini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre ABD, Hindistan’ı Çin’e karşı stratejik bir ortak olarak görürken, bu ülkenin Rusya’dan S-400 alımını daha esnek değerlendirdi. Hindistan’ın ABD’li şirketlerle yaptığı büyük ölçekli savunma ve sivil havacılık anlaşmalarının da yaptırım kararının ertelenmesinde dolaylı rol oynadığı ifade ediliyor. Bu paralelde Çin'e dengeleyici güç olarak görülen Yeni Delhi dev bir sipariş verecek. Bu sipariş, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların S-400 tedarik eden Yeni Delhi'ye neden uygulanmadığının bir kanıtı olarak gösterilmeye başlandı.

Foto - ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ABD'den uçak alımına yönelik, Boeing firmasına verilen ve henüz verilmemiş ancak hazır olan siparişlerin yaklaşık 70-80 milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi.

Foto - ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

The Indian Express'in haberine göre Bakan Goyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan ile ABD arasında yeni ikili ticaret anlaşmasının ilk aşamasını mart ortasına kadar imzalayacaklarını belirtti. Anlaşmaya ilişkin ortak bildirinin ilerleyen günlerde yayımlanacağını aktaran Goyal, ABD'nin bir başkanlık kararnamesiyle gümrük vergilerini yüzde 18'e düşüreceğini dile getirdi.

Foto - ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

Goyal, anlaşmada 500 milyar dolarlık satın alma taahhüdü verildiğini, bu kapsamda ülkenin büyük miktarda enerji, teknoloji dahil çok sayıda ürün tedarik edeceğini söyledi. Anlaşma bünyesinde ABD'den uçak alımına yönelik Goyal, "Boeing'e verilen ve henüz verilmemiş ancak hazır olan siparişlerin değeri yaklaşık 70-80 milyar dolar. Motor ile yedek parçaları eklerseniz, muhtemelen 100 milyar dolar." dedi.

Foto - ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, bu ay başındaki açıklamasında Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini açıklamıştı. Trump, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini belirtmişti.

Foto - ABD'nin S-400'lere neden göz yumduğu ortada! 100 milyar dolarlık uçak siparişi verilecek

Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde başta enerji, teknoloji, tarım, kömür dahil birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini de sözlerine eklemişti.

