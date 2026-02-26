Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor
Ramazan ayında susuzluğunuzu minimum seviyeye çekecek pratik formüllere göz atalım...
Sahurda tüketilen besinler iftara kadar sizi dengede tutar. Sahurda yağlı ve tuzlu beslenmek dilinizin damağınıza yapışmasına yol açabilir. Aynı zamanda karbonhidratlar uzun süreli tokluk hissi için doğru beslenme değildir. İşte üç sağlıklı tarifle sahurda zinde kalma formülü...
İftar öncesinde açlık ve susuzluğun en fazla hissedildiği saatler, sahurdan sonra başlar. Sahurda doğru tercih edilen yiyecekler, gün boyu daha rahat ve rahatlatıcı bir oruç deneyimi sunar. Susuzluk hissini azaltan ve uzun süre tok tutan bazı tarifler, sahurda tercih edilebilir.
İşte sahurda tüketildiğinde iftara kadar susuzluğu azaltacak bazı pratik tarifler: Yulaf Ezmesi ve Yoğurt Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, suyun vücutta daha uzun süre tutulmasını sağlar. Üzerine yoğurt eklemek, hem sindirimi hızlandırır hem de vücudu uzun süre susuz bırakmaz. Ayrıca, içine koyacağınız taze meyvelerle vitamin ve mineral desteği alabilirsiniz.
Kısır İçeriğinde bolca sebze ve zeytinyağı bulunan kısır, vücudun su dengesini koruyarak iftara kadar susuzluk hissini minimuma indirir. Ayrıca, bulgurda bulunan kompleks karbonhidratlar uzun süre enerji verir.
Zeytinyağlı Sebze Yemeği Haşlanmış sebzelerle yapılan bir zeytinyağlı yemek, sahurda tüketeceğiniz ideal seçeneklerden biridir. Sebzeler, yüksek su içerikleri ile susuzluk hissini engellerken, zeytinyağı da sağlıklı yağlar açısından zengindir.
