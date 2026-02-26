Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

İşte sahurda tüketildiğinde iftara kadar susuzluğu azaltacak bazı pratik tarifler: Yulaf Ezmesi ve Yoğurt Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, suyun vücutta daha uzun süre tutulmasını sağlar. Üzerine yoğurt eklemek, hem sindirimi hızlandırır hem de vücudu uzun süre susuz bırakmaz. Ayrıca, içine koyacağınız taze meyvelerle vitamin ve mineral desteği alabilirsiniz.