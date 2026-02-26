  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Gedelli’de Ramazan coşkusu... Denizli’de sakız bereketi! 4 koyunla başladılar, sürüye yetişemiyorlar Türkiye'nin düzinelerce TB2 SİHA sattığı ülke İHA yapmayı öğrendi! Dünyaya İHA satacak O şehir kara teslim oldu! 815 mahalleye ulaşım durdu Çiftçi ve besicinin yüzü güldü Beyaz yerini yeşile bıraktı Bu sene kasayı fena doldurdu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar? Uzman isim uyardı: Kışın çocuklarda enfeksiyonlara karşı alınacak önlem... Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor Türkiye'nin en büyüğü dedi ve: Tümer Metin Osimhen'i hedef aldı: 'Pitbull gibi ısırıyor ama...' Güney Koreliler resmen çıldırdı: Oh'a İstanbul muhtırası: Beşiktaş'ın yıldızına tehlike uyarısı
Ramazan
6
Yeniakit Publisher
Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

Ramazan ayında susuzluğunuzu minimum seviyeye çekecek pratik formüllere göz atalım...

#1
Foto - Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

Sahurda tüketilen besinler iftara kadar sizi dengede tutar. Sahurda yağlı ve tuzlu beslenmek dilinizin damağınıza yapışmasına yol açabilir. Aynı zamanda karbonhidratlar uzun süreli tokluk hissi için doğru beslenme değildir. İşte üç sağlıklı tarifle sahurda zinde kalma formülü...

#2
Foto - Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

İftar öncesinde açlık ve susuzluğun en fazla hissedildiği saatler, sahurdan sonra başlar. Sahurda doğru tercih edilen yiyecekler, gün boyu daha rahat ve rahatlatıcı bir oruç deneyimi sunar. Susuzluk hissini azaltan ve uzun süre tok tutan bazı tarifler, sahurda tercih edilebilir.

#3
Foto - Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

İşte sahurda tüketildiğinde iftara kadar susuzluğu azaltacak bazı pratik tarifler: Yulaf Ezmesi ve Yoğurt Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi, suyun vücutta daha uzun süre tutulmasını sağlar. Üzerine yoğurt eklemek, hem sindirimi hızlandırır hem de vücudu uzun süre susuz bırakmaz. Ayrıca, içine koyacağınız taze meyvelerle vitamin ve mineral desteği alabilirsiniz.

#4
Foto - Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

Kısır İçeriğinde bolca sebze ve zeytinyağı bulunan kısır, vücudun su dengesini koruyarak iftara kadar susuzluk hissini minimuma indirir. Ayrıca, bulgurda bulunan kompleks karbonhidratlar uzun süre enerji verir.

#5
Foto - Müthiş pratik bilgiler: Sahurdan iftara susuz hissetmeyeceksiniz! Su dengenizi koruyor

Zeytinyağlı Sebze Yemeği Haşlanmış sebzelerle yapılan bir zeytinyağlı yemek, sahurda tüketeceğiniz ideal seçeneklerden biridir. Sebzeler, yüksek su içerikleri ile susuzluk hissini engellerken, zeytinyağı da sağlıklı yağlar açısından zengindir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!
Gündem

PFDK'da kıyım başladı! TFF 11 dev kulübü birden ateşe attı: Caner Erkin ve Dursun Özbek listede!

Türk futbolunda disiplin rüzgarları sert esiyor. TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in devlerini adeta kurula yağdırdı. Galatasaray, Fenerbahç..
F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Gündem

F-16 kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 kazasına ilişkin, açıklama yaptı. Erdoğan "Kazanın ned..
Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’
Gündem

Osman Gökçek’ten CHP’ye Çıplak Semazen Tepkisi: ‘Bu Rezillik Size Batmadı mı?’

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, katıldığı canlı yayında CHP belediyeciliğinin ve zihniyetinin geldiği son noktayı "Çıplak Semazen" skandal..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Verilen ceza Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Samsun'da gemiciyi bıçaklayarak öldüren 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki sanığa verilen 10 yıllık hapis cezası Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Va..
Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi!
Gündem

Barzani'den Ankara'ya rapor selamı! TBMM'nin barış adımı sonrası IKBY'den peş peşe mesajlar geldi!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan so..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23