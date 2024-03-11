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Spor
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Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

2024-03-11 12:54:49
Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları listesi ortaya çıktı. David Beckham'dan Arjen Robben'e, Adriano'dan Roberto Carlos'a kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın yer aldığı listenin zirvesinde milli takımımızda da forma da giyen iki Türk efsane bulunuyor. Sabah'a göre; İşte dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları listesi ve o şutların atıldığı maçlar... 19- FRANCESCO TOTTI / 113 Kilometre Roma - Juventus

#1
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

18- JAY-JAY OKOCHA / 119 Kilometre Bolton - Aston Villa

#2
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

17- DAVID BECKHAM / 129.5 Kilometre Manchester United - Derby County

#3
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

16- OBAFEMI MARTINS / 135 Kilometre Tottenham - Newcastle United

#4
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

15- TUGAY KERİMOĞLU / 136 Kilometre Blackburn Rovers - Southampton

#5
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

14- ROBERTO CARLOS / 137 Kilometre Brezilya - Fransa

#6
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

13- ALAN SHEARER / 138 Kilometre Newcastle United - Leicester City

#7
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

12- ADRIANO / 140 Kilometre Inter - Palermo

#8
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

11- MATT LE TISSIER / 140 Kilometre Southampton - Newcastle United

#9
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

10- IBRAHIMOVIC / 149.7 Kilometre Paris Saint Germain - Anderlecht

#10
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

9- TONY YEBOAH / 154 Kilometre Liverpool - Leeds United

#11
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

8- RICHIE HUMPHREYS / 154.3 Kilometre Sheffield Wednesday-Aston Villa

#12
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

7- DAVID TREZEGUET / 154.5 Kilometre Manchester United - Monaco

#13
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

6- DAVID HIRST / 183 Kilometre Sheffield Wednesday - Arsenal

#14
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

5- RONALD KOEMAN / 188 Kilometre Barcelona - Sampdoria

#15
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

4- STEVEN REID / 189 Kilometre West Bromwich Albion - Wigan Athletic

#16
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

3- ARJEN ROBBEN / 190 Kilometre Real Madrid - Borussia Dortmund

#17
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

2- RONNY HEBERSON / 221 Kilometre Sporting - Naval

#18
Foto - Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

1- HAMİ MANDIRALI / 266 Kilometre Schalke 04 - 1860 Münih

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