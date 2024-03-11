Müthiş bir istatistik olsa gerek: Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları belli oldu! Zirvede açık ara farkla bir Türk var

Dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları listesi ortaya çıktı. David Beckham'dan Arjen Robben'e, Adriano'dan Roberto Carlos'a kadar birçok dünyaca ünlü yıldızın yer aldığı listenin zirvesinde milli takımımızda da forma da giyen iki Türk efsane bulunuyor. Sabah'a göre; İşte dünyanın en hızlı şut atan futbolcuları listesi ve o şutların atıldığı maçlar... 19- FRANCESCO TOTTI / 113 Kilometre Roma - Juventus