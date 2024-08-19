2024-08-19 13:51:45 Mutfağınıza asla sokmamanız gereken 7 gıda! DSÖ tüm ülkelere çağrıda bulunmuştu, zehirden bile betermiş
Vücut sağlığını korumanın ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanın en kolay yolu beslenme düzenine dikkat etmekten geçiyor. Mutfağınızda bulunan her besin sağlığı olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle bazı besinler var ki zamanla vücut sağlığını alt üst edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin bu besinler sebebiyle risk altında olduğunu söylüyor.