Muş'tan Japonya'ya ihraç ediliyor! Dünya sıraya girdi

Somon Alabalık Tesisi Su Ürünleri Mühendisi Mehmet Sadık Güzel, "Ocak ile mart ayı arasında, yani gökkuşağı alabalıklarının sağıma geldiği zamanlarda sağımlarını gerçekleştiriyoruz. İlk önce dişi ve erkek balıkların ayrımını yapıyoruz. Dişi ve erkek balıkları ayırdıktan sonra, sağımlarına başlıyoruz. Sağımlarımızı kuru yöntemle yapıyoruz. İlk önce dişileri alıp sağımını yaparak, yumurtalarını alıyoruz.Sağım bittikten sonra erkekleri alıp sağarak, aldığımız spermi yumurtanın içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde döllenme yöntemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlem bittikten sonra ise yumurtaları, kuluçka makinelerine yerleştiriyoruz" dedi.