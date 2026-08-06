Almanya’nın sanayi dinamosu tükendi Bir devrin sonu

Otomotiv sektöründeki kapasite ve istihdam kaybının savunma sanayisiyle telafi edilmesine yönelik girişimler de dikkat çekmektedir. Volkswagen’in Osnabrück tesisinde askeri kullanıma uyarlanmış araç prototipleri geliştirilmiş, fabrikanın gelecekte savunma üretiminde kullanılması veya bir savunma şirketiyle işbirliğine açılması seçenekleri değerlendirilmiştir. Mercedes-Benz tarafından da G-Serisi ve Sprinter modelleri temelinde güvenlik ve savunma amaçlı araç faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla TYTAN Technologies ile bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Rheinmetall ve Hensoldt gibi savunma şirketleri tarafından otomotiv tedarikçilerinden ayrılan çalışanların istihdam edilmesine ve bazı üretim tesislerinin savunma sanayisinde kullanılmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur.