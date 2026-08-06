Almanya’nın sanayi dinamosu tükendi Bir devrin sonu
Almanya'nın dört büyük otomotiv üreticisinde karlılığın düşmesi, satışların gerilemesi, çalışan sayısının azaltılması ve fabrikaların geleceğinin tartışılması ülkenin otomotiv merkezli ekonomik modelinin sınırlarına yaklaşıldığına işaret etmektedir. Chemnitz Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı Yunus Mazı, Almanya'nın otomotiv sektöründeki gerilemesini ve çözüm için atılan adımları AA Analiz için kaleme aldı.